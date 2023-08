Advierten que no utilizarán nueva carretera si violencia persiste

Organizaciones de transporte de carga advirtieron a las autoridades que si no mejoran las condiciones de seguridad en el libramiento Samalayuca-Tornillo, no usarán dicha vía para cruzar sus mercancías a Estados Unidos, dijo Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la Zona Norte.

Insistió en que la corporación encargada de la seguridad es la Guardia Nacional, pero en la mesa de seguridad realizada el pasado miércoles se analizó la manera en la que el Estado, el Municipio y el Ejército Mexicano deben coordinarse para apoyar.

La vigilancia en esa carretera ha sido tema en varias mesas de seguridad en las que participan autoridades de los tres niveles de Gobierno, por la cantidad de incidentes que han ocurrido, en los que hasta el momento se ha documentado un saldo de siete personas sin vida, dijo el funcionario.

Esto a pesar de que se anunció que el próximo 14 de agosto el puente internacional será abierto para el transporte de carga.

“Respecto a que si esto va a afectar o no, eso no lo sé, lo que sí le puedo decir es que efectivamente ayer (el miércoles) el comité de facilitación aduanera donde participan agentes aduanales, transportistas, gente que finalmente estaría utilizando este punto, sí se estableció que mientras no se cuente con medidas de seguridad distintas, no están dispuestos a utilizar ese cruce, ésa es una decisión de los particulares que podrían estar usando esa vía”, mencionó.

Dijo que en la reunión del Comité de Fortalecimiento, alterna a la mesa de seguridad, también estuvo presente el administrador de la Aduana, Cecilio Martínez Arcos, a quien se le dieron a conocer las nuevas medidas de seguridad que se aplicarán.

“Sí hay algunas medidas distintas que va a tomar la Guardia Nacional, ayer se mencionaron en la mesa, obviamente no las voy a comentar, también respecto al reforzamiento de tecnología en la zona hay algunas medidas que se van a tomar al respecto y es un asunto delicado que se planteó con toda amplitud”, mencionó.

Dijo que la investigación del caso la realiza tanto la Fiscalía General de la República (FGE) como la del Estado (FGE), por lo que durante la reunión, los titulares de ambas instancias acordaron también involucrar a más testigos de los hechos.

“Aparentemente es un tema del crimen organizado, pero está la investigación, no voy a dar muchos detalles, excepto quizá lo que ya es muy conocido”, comentó el funcionario.

Aseguró que también se discutieron las medidas que se implementarán para que la vialidad no sea usada para el trasiego de droga.

“Incluso se habló de las jurisdicciones porque el Municipio dice ‘no es jurisdicción mía’ por el tema de que está en la salida de Guadalupe, pero la entrada de este lado, el otro tramo es municipal, entonces ahí se está viendo cómo coordinar la vigilancia en la entrada y la salida del tramo”, comentó.

Dijo además que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal también acordó más infraestructura de la Plataforma Centinela para el libramiento.