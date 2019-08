Advierten incremento de consumo de drogas

El porcentaje de consumidores de drogas ilegales en Juárez está incrementando y en un corto plazo se duplicará, advierte Simón Tavera Romero, coordinador del Proyecto Fortalecimiento de los Modelos de Atención en Adicciones de Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

El principal peligro, explicó, es que los 29 centros de atención que existen son insuficientes y ante esta tendencia van a colapsar.

Estos centros son operados por organizaciones de la sociedad civil ante la incapacidad del Estado de asumir la responsabilidad de la atención de personas con adiciones, según lo establece la Ley General de Salud, precisó.

El responsable del primer Diagnóstico de Calidad en los Servicios de Tratamiento a las Adicciones y Estrategia de Fortalecimiento de los Modelos de Atención de los Centros de Tratamiento Residencial planteó que los gobiernos Federal, Estatal y Municipal han omitido observar que el riesgo –para la población en general– es una mayor crisis de violencia que va de la mano con el aumento en el consumo de drogas.

“Ahorita tenemos 29 centros y no alcanza para atender a las personas que tienen dependencia y si vamos a tener el doble, no veo que surjan otros 29 centros de atención, ni que el Estado esté fortaleciendo y atendiendo a los que están operando, yo no veo ese escenario, más bien vamos a colapsar porque no vamos a tener manera de responder a esa necesidad”, advirtió.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) al menos el 80 por ciento de los asesinatos cometidos este año está relacionado con la venta de drogas al menudeo. Esto se ha dicho desde el 2008, cuando inició el incremento en los asesinatos y que alcanzaron el número máximo en el 2010 con 3 mil 57 crímenes en un año sólo en esta ciudad.

“A nivel nacional no se ha hecho ninguna mención importante de los problemas de consumo que están ahora en Juárez, incluyendo la violencia en la zona fronteriza. No es posible que ningún funcionario público se pronuncie por estas problemáticas que exceden los límites razonables”, reprobó.

Y planteó. “Juárez tiene cuatro veces la media nacional de personas con dependencia a diversas drogas y tengo la hipótesis de que se va a poner más difícil porque la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 nos hablaba de que el 80 por ciento de las personas de 12 a 65 años estaban protegidas sin consumo, para el 2016 disminuyó al 70 por ciento”.

Agregó que el número de ciudadanos que empezaron el consumo experimental se incremento al doble.

“Esa oleada va a impactar en el número de personas que cumplen con los criterios de dependencia y que ahorita no se muestran en la encuesta a nivel nacional, donde se habla de un .6 por ciento. Yo señalo que va a llegar al 1.2 por ciento en el corto plazo”, aseveró.

Es entonces cuando los 29 centros de atención van a colapsar.

Tavera Romero expuso que la situación es crítica a nivel estatal.

Dentro del análisis que realizó expuso que el Diagnóstico Nacional de los Servicios de Residenciales en el Tratamiento de las Adicciones realizado por el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) Chihuahua cuenta con 79 establecimientos; el 78 por ciento son organizaciones de la sociedad civil, inspirados del movimiento de Alcohólicos Anónimos y la ayuda mutua. El 18 por ciento restante son particulares o clínicas privadas.

En Juárez operan 29 de estos centros y todos cuentan con una infraestructura inadecuada.

“Es importante fortalecer los centros, adecuarlos para el tratamiento y eso implica una inversión fuerte, por eso es difícil, a los centros les encantaría un subsidio para mejorar las instalaciones”, dijo Tavera, quien ve a estos centros de atención como una enorme área de oportunidad para profesionalizar la rehabilitación del adicto.

Otro hallazgo es que en la mayoría de estos centros, los procesos de desintoxicación son de una duración de tres meses en general y no existe la evidencia científica de que tres meses una persona se rehabilita.

“Al contrario, tenemos conocimiento que los primeros cambios importantes a nivel psicológico empiezan a funcionar los primeros seis meses, mientras más tiempo de tratamiento este los cambios son más importantes”, aseguró.

El especialista dijo que los procesos de rehabilitación no deben ser aislados y debe estar presente la familia y el gobierno, para ofrecerles educación y empleo a quien ha salido de las drogas.