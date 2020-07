Advierten de multa por celebrar graduación

Ciudad Juárez— Autoridades educativas prevén sancionar a la escuela preparatoria Hermanos Escobar, ubicada en la colonia la Chaveña, por celebrar la graduación de estudiantes el viernes pasado, a pesar de estar prohibido este tipo de festejos.

“Independientemente de que sea petición de los padres de familia o no, los directivos escolares no pueden verse involucrados en este tipo de organizaciones”, dijo ayer la subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto, al asegurar que aun con las medidas preventivas que se están usando, hay riesgo de contagio de coronavirus.

En el evento el director del plantel, Ismael Velásquez, informó que realizaron la ceremonia a media calle con la asistencia de graduados y sus padres, según argumentó, porque el propio comunicado de la Secretaría de Educación y Deporte dice que si los padres de familia piden y organizan el evento está permitido, siempre y cuando se acaten las medidas necesarias.

Indicó que el evento fue un esfuerzo del comité formado por parte de los padres de familia en coordinación con el comité prograduación y el Consejo Técnico de la preparatoria, quienes han trabajado para que se realice la ceremonia de los alumnos.

Soto dijo que se pudiera imponer una sanción administrativa que podría derivar en una multa económica; sin embargo, se enviará un reporte de lo sucedido y de ahí se determinará la sanción.

“Podría ser incluso una llamada de atención que, si se acumula a varias, la sanción sería más fuerte”, manifestó.

Dijo que esto lo regula el departamento de certificación e incorporación, que opera en la ciudad de Chihuahua.

En el evento se graduaron 27 alumnos, a quienes se le hizo entrega su diploma de finalización de curso y se le hizo la invitación de la Secretaría de Educación para que regresen y tengan algún pendiente para que se regularicen e ingresen a la educación superior.

Soto dijo que éste es un mensaje para otras escuelas, que deben acatar los lineamientos.

Afirmó que, aunque hacen el intento por reforzar las medidas para evitar la propagación del coronavirus, aun así el riesgo sigue latente.

“Yo sé que muchos padres de familia lo hacen con la intención de festejar, celebrar o no dejar que pase desapercibido el hecho de que sus hijos terminaron una etapa muy importante, pero aun así no podemos arriesgarlos”, manifestó.

Si nos vamos a lo que está marcando la Secretaría de Salud, cualquier tipo de reunión que implica que confluyan varias personas, es el riesgo, y más porque son personas que no tienen relación, no viven en la misma casa y no comparten espacios de nada, puntualizó.

