Advierte Cabada ‘cero tolerancia’ a extranjeros

Ciudad Juárez— Luego de la detención de dos migrantes, uno de origen ecuatoriano y otro supuestamente hondureño en posesión de más de 300 dosis de cristal y bolsas con mariguana que llevaban para su venta, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que no se va a tolerar ninguna violación de las leyes por parte de los migrantes.

“No habremos de tolerar ninguna violación de las leyes por parte de los migrantes. Hacemos un llamado para que los migrantes no se presten a participar en el crimen organizado, ojalá y ellos entiendan esto, sus derechos son respetados a pesar de las afectaciones”, dijo.

Afirmó que los extranjeros varados en la ciudad en espera de solicitar asilo en Estados Unidos son un caldo de cultivo para el crimen organizado y por este motivo se llegó a acuerdos en la mesa de seguridad, “estaremos atentos el regreso de los migrantes e incrementaremos los rondines policíacos en los puntos que sabemos hay migrantes en la ciudad”.

Adelantó que se está en pláticas con integrantes de los tres niveles de gobierno para apoyar a los extranjeros para plantearles la idea de la repatriación, “el tema de presupuesto para eso será el reto para conseguirlo y poderlos regresar”, dijo.

“Nos interesa que los juarenses sean los menos afectados”, agregó Cabada Alvídrez.

Afirmó que se mejoraron los conductos de información con el Gobierno federal a través del gobernador del Estado, “escuchamos mensajes más acorde desde el centro del país en relación a la contingencia migrante en la frontera”, comentó.

Esto luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a que la contingencia migratoria en la frontera no es grave. “No es significativa, no hay problemas graves, no hay. Y vamos a procurar distender este ambiente”, dijo en conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Cabada Alvídrez adelantó que la autoridad migratoria de Estados Unidos ha devuelto a 102 migrantes para esperar desde aquí el resultado de su petición de asilo político y se espera que la próxima semana sean devueltos 100 extranjeros diarios a Juárez.





