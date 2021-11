Adulto mayor busca apoyo para atenderse tras atropello

Ciudad Juárez.— José Miguel Cortez Fernández es un adulto mayor que pide ayuda a la comunidad, pues sufrió un accidente en que un auto lo atropelló y se dio a la fuga sin brindarle primeros auxilios. No cuenta con los recursos económicos para atender las heridas que actualmente padece.

Detalló que, antes del accidente, se solventaba con las propinas proporcionadas por las personas cuando era parquero en la Presidencia, y que ahora le es complicado obtener recursos por la situación de salud que vive.

El adulto mayor dijo que iba rumbo a su casa, ubicaba en la colonia Mariano Escobedo, cuando fue arrollado y resultó con lesiones graves en todo el cuerpo y una fractura en su pierna; su silla de ruedas quedó destruida.

“Iba rumbo a mi trabajo cargando unos cuadros que iba a vender cuando me atropellaron, y la persona que me atropelló ni sus luces, no se sabe nada”, mencionó José, de 65 años de edad.

Explicó que en el Hospital General obtuvo atención médica tras el accidente, y es ahí donde continúa recibiendo cuidados, como las curaciones para las heridas en los brazos y la espalda.

Especificó que vive solo, es por eso que pide la ayuda de la ciudadanía para poder atender su salud: no puede trabajar y no cuenta con los recursos económicos necesarios para sus curaciones y su alimentación.

“Es un dolor muy grande porque yo vivo solo, y estoy en silla de ruedas, ahorita ando con la bendición de Dios y la gente que me apoya. Pido la ayuda que me puedan dar porque en el accidente me quebraron la silla y ando todo vendado”, expresó.

Para ayudar

Llamar al número de teléfono (656) 109-08-17