Adriana Terrazas, a un paso de la diputación plurinominal

Ciudad Juárez— La exdirigente y excandidata priista a la alcaldía Adriana Terrazas Porras, tiene prácticamente asegurada una diputación plurinominal por Morena en el Congreso del Estado, aseguró ella misma a El Diario.

“Según los conteos, alcanzo a entrar y, como me favorece el tema del género, puedo convertirme incluso en la primera posición”, indicó Terrazas, quien es el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados de representación proporcional que registró ese partido ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Expuso que no renunció al PRI y no se ha afiliado a Morena, pero no descartó hacerlo en un futuro. También afirmó que la candidatura que este partido le dio es “un reconocimiento a toda una vida en mi trayectoria política”.

De acuerdo con Yaneth Romo, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Terrazas ya no milita en el tricolor, pues de acuerdo con los estatutos, fue expulsada por el comité nacional una vez que fue candidata por Morena.

Dijo que como diputada, desde el Congreso, uno de sus principales objetivos será apoyar a Juárez, “ya lo hice desde la trinchera federal y ahora lo quiero hacer desde el ámbito estatal”.

Abundó en que la agenda política que manejará Morena se consensará entre todos los diputados, y se comprometió a mantenerse como oposición frente al panismo.

“Ahorita tuvimos recientemente una reunión con Juan Carlos Loera, y quedamos en ponernos de acuerdo en la agenda que vamos a manejar todos en conjunto y sobre todo manejar un muy buen presupuesto para Ciudad Juárez”, comentó.

Dijo que no es cuestión de identificarse o no con la “4T”.

“Yo creo que la agenda de la 4T es una agenda que va en beneficio de los mexicanos, de los juarenses, en beneficio de los chihuahuenses; claro que me identifico todo aquello que vaya en beneficio de la gente”, respondió a pregunta expresa.

Se consideró una persona muy responsable con los compromisos que ella misma adquiero

“Cuando estuve en el PRI siempre estuvimos en oposición con el PAN, y lamento mucho lo que hizo el PRI con el PAN, la dimisión que hizo la candidata a gobernadora para aliarse a un partido con el que históricamente hemos sido de oposición”.

“Hice un compromiso con Morena y si voy a representar a los juarenses, claro que voy a cumplir con mi palabra”, apuntó. (Javier Olmos)

