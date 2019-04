Adoptan sólo al 2.6% de niños albergados en el DIF

Ciudad Juárez— En los últimos cuatro años, sólo el 2.6 por ciento de los menores asegurados por la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF en Juárez fue dado en adopción.

A través de una consulta al Instituto Nacional de Transparencia se informó que de 2015 al 2019, un total de mil 557 menores fueron salvaguardados por la institución en esta ciudad pero de éstos sólo 41 fueron adoptados en el referido período, que contempla hasta el 1 de marzo del año en curso.

Los menores quedaron bajo la tutela del DIF tras ser víctimas de violación, abuso sexual, trata de personas, maltrato físico, omisión de cuidados, incesto, abandono, entre otras.

Según los indicadores de la consulta 030892019 realizada por El Diario, durante 2015 un total de 14 menores fueron adoptados, a la vez que en 2016 fueron siete, en 2017 ocho, en 2018 doce y en 2019 uno.

Datos periodísticos de este medio refieren que los padres biológicos tienen hasta dos años para rehabilitarse e intentar recuperar la custodia de sus hijos, de no ser así se hace un juicio para solicitar la liberación jurídica de los infantes y quedan bajo resguardo de las autoridades.

Asimismo, personal del DIF explicó que en ocasiones los menores asegurados son redirigidos a familiares cercanos, como abuelos y tíos, que mantienen la custodia, por lo que no necesariamente el universo completo de los menores salvaguardados es dado en adopción.

Este medio ha documentado que quienes adoptan a los menores deben enfrentar el pasado de sus nuevos hijos ante la ley, que dejó daños psicológicos, proceso que no todos los padres adoptivos logran superar, lo cual deriva que en ocasiones los niños, niñas y adolescentes adoptados sean devueltos al DIF.

El psicólogo Francisco Morales, refirió que lo anterior aumenta el sentimiento de rechazo que los menores portan, ocasionando en ellos conductas antisociales a modo de mecanismos de defensa.

“Tuve en una ocasión que tratar a una pareja, habían adoptado a tres menores de 9, 11 y 13 años, todos hermanitos pero los dos mayores habían sufrido abuso sexual. Aunque la pareja les daba todo, sólo lograron tener un lazo afectivo marcado con el más pequeño, por lo que al final con gran pesar tuvieron que devolver a los dos mayores porque no había manera de que se recuperaran psicológicamente”, dijo.

Explicó que es una situación muy complicada porque si logran adaptarse, los menores de todas formas siempre van a vivir a la sombra de lo que les pasó.

“Estos niños lo que tienen es un sentimiento de desamparo, sienten que siempre los abandonan, y como sienten eso, aprenden a que es mejor no relacionarse o no querer a alguien porque ese alguien los va a abandonar. Entonces, su manera de defenderse casi siempre es una actitud agresiva para que nadie los quiera porque así ellos no sufren”, precisó.

A su vez, los menores se enfrentan a un sentimiento de culpabilidad, ya que al estar aún en crecimiento, “todo lo que les pasa lo relacionan con ellos mismos”, puntualizó el especialista.

Del total de los menores asegurados en el lapso referido, 45 fueron violados, 65 abusados sexualmente, nueve víctimas de trata y uno de incesto, precisan los indicadores solicitados.

Las colonias donde fueron recogidos más menores son Rancho Anapra en 2015, Salvárcar en 2016, Riberas del Bravo en 2017 y Parajes de Oriente en 2018.

El resto de menores asegurados provenían de otras colonias como La Cañada, Senderos de San Isidro, Villahermosa, Villa Juárez, Valle Dorado, Torres del Sur, Torres del PRI, Pánfilo Natera, Barreal, Simona Barba, Tierra Nueva y zona Centro.

, sólo por mencionar algunos casos.





Adopciones por año





2015 14

2016 7

2017 8

2018 12

2019 1

Fuente: DIF









