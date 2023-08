Adoptan lechuzas llaneras el bordo como su hábitat

Ciudad Juárez.- Comunidades de lechuzas o tecolotes llaneros mantienen sus madrigueras en los límites de Ciudad Juárez con Estados Unidos, en donde se encargan de controlar las plagas, por lo que no deben de ser perturbadas, explicó el activista ambiental Raymundo Aguilar, integrante de la agrupación Sierra de Juárez.

Estos animales son comúnmente vistos a lo largo del bordo del río Bravo tanto por ciclistas y corredores como por los automovilistas que viajan sobre el bulevar Juan Pablo II, ya que se trata de una especie de la región.

PUBLICIDAD

A diferencia de los búhos cornudos que habitan en la sierra de Juárez, los tecolotes o lechuzas llaneras (Athene cuniculcaria) viven en ambientes urbano-rurales, en cavidades que ellas mismas realizan.

Miden alrededor de 20 centímetros y son de color arena, por lo que se camuflan fácilmente en el desierto fronterizo, en donde “son muy importantes para la comunidad ya que son excelentes controladoras de plagas, son territoriales y viven en comunidades de varios individuos”, informó Aguilar.

Se alimentan principalmente de invertebrados como insectos y arácnidos, también consumen mamíferos como ratones, anfibios y reptiles. Y las personas no tienen nada de qué preocuparse pues no existe ningún reporte de ataque, destacó.

Debido a que existen personas supersticiosas que las dañan, el activista le recomendó a los juarenses no perturbarlas al atentar contra ellas con piedras u objetos, y tampoco gritarles.

También exhortó a la comunidad a no dañar sus madrigueras, “de ser posible no utilizar música en alto volumen que perturbe su comportamiento y también con la misma importancia no ingresar con vehículos motorizados pues son éstos los principales causantes de mucha perturbación en la zona del bordo”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), para la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) es considerada como una especie de interés común para la conservación; en México está clasificada como una especie amenazada; en Canadá en peligro de extinción; en Estados Unidos su situación es revisada pero en algunas comunidades es catalogada como especie vulnerable y en otras en peligro de extinción, por lo que Aguilar celebró su permanencia en esta frontera.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx