Adolescentes saturan sedes de vacunación

Ciudad Juárez.— Horas de espera a la intemperie y sobrellevando las bajas temperaturas, pasaron ayer ciudadanos de 15 a 17 años sin enfermedades crónicas, quienes acudieron a la jornada de vacunación anti-Covid-19, donde reinó la confusión e incertidumbre.

Aunque el horario de inicio era desde las 09:00 de la mañana, unos 60 minutos antes llegaron los primeros convocados, como César, de 17 años, y su papá, Guerrero, de 42, quienes acudieron al Gimnasio Universitario, en Ignacio Mejía, lugar donde debieron esperar más de tres horas ante la afluencia de miles de personas, situación que derivó en el cierre de vialidades.

“Todavía no salimos, ni hemos entrado y aquí nos tienen en el frío. No me gustó para nada este sistema, ahí está la gente afuera. Vinimos al carro por unos papeles y mi otro hijo está formado”, expuso el tutor. Enfatizó que hacen falta más sedes para el grupo de edad, calculado oficialmente en unas 70 mil personas.

Sin respetarse la sana distancia y apenas cubriendo el requisito indispensable del cubrebocas, las personas –muchas ignorando el orden etario– saturaron la sede de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). También pasó en la Universidad Tecnológica (UTCJ), ubicada en la calle del mismo nombre, y donde la fila alcanzó al Cobach 9.

Al respecto, Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas de la Secretaría de Bienestar, señaló que se había fijado una calendarización por orden de edad, iniciando el lunes con todos los de 17, siguiendo ahora con los de 16 y mañana cerrando con los de 15, pero la gente desacató las instrucciones.

“Los de 17 años que no alcanzaron ayer sí podrán ir hoy, pero la sugerencia es que atendamos el orden. Ayer se presentó una gran afluencia porque varios papás llevaron a sus hijos juntos y sí se hizo la excepción dado que tienen que ir acompañados de un adulto, que tiene que pedir un día de trabajo o permiso”, dijo.

Exhortó, entonces, a que quienes decidan ir este martes y miércoles acudan dentro de lo posible atendiendo las instrucciones de la Federación. Además, enfatizó que es importante no olvidar la papelería: formato disponible en mivacuna.salud.gob.mx y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“Hay que traerlo impreso y prellenado (el documento en Mi Vacuna) o si no en la fila podemos irlo llenando para que cuando pasen al filtro entren directo. Vamos a agilizar el proceso para ir más rápido y vacunar a más”, explicó Guzmán Argueta, quien recordó que los acompañantes deberán mostrar una identificación.

Los inmuebles operarán, ambos días, de las 09:00 a las 15:00 horas. Por ello, la servidora de la Federación solicitó a la comunidad coadyuvar para que los procesos para la inoculación de las primeras dosis de Pfizer se lleven a cabo sin contratiempos, tanto para el personal operativo como para los propios fronterizos.

Hoy: 16 años

Mañana: 15 años

Papelería

• Formato impreso y prellenado disponible en mivacuna.salud.gob.mx

• Copia de la CURP

• Acompañantes deberán mostrar una identificación

Sedes:

• Gimnasio Universitario en calle Ignacio Mejía

• UTCJ, en la avenida Universidad Tecnológica

* De 09:00 a 15:00 horas