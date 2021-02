Admite Estado errores en ciclovía

Omar Morales / El Diario de Juárez Omar Morales / El Diario de Juárez

La Subsecretaría de Obras Públicas en la Zona Norte reconoció los errores en la construcción de la ciclovía en la avenida Heroico Colegio Militar, luego de los señalamientos por la calidad de los trabajos.

Roberto Barraza, titular de la dependencia, aseguró que todo se debió a “un colado que no se hizo bien y que no fue demolido en su momento por la constructora”.

Durante el pasado fin de semana quedaron evidenciados errores y opacidad en la obra a cargo de Gobierno del Estado, cuando la plancha de concreto que se instaló en uno de los tramos fue prácticamente destruida entre las calles Costa Rica y 5 de Mayo.

“Los trabajos se están desarrollando de manera normal, estamos de acuerdo con el Municipio, el detalle fue que se hizo un colado que no quedó bien y se paró a la empresa, entonces la constructora empezó a trabajar en otro punto y el tramo no se demolió en su momento. Era un trabajo que no se iba a aceptar y que tuvo que volverse a hacer”, comentó.

El pasado sábado el alcalde Armando Cabada señaló que el Gobierno del Estado tiene que corregir los errores en la construcción.

“Se van a tener que adecuar porque hay fallas en la construcción, por ejemplo, las bases de los postes nos las dejaron totalmente escondidas, eso no puede pasar. Cuando tengamos que cambiar algún poste o el propio cableado ¿qué vamos a hacer? ¿A romper la pista de la ciclovía? Pues es incorrecto eso”, declaró.

Ese mismo día la plancha de concreto que se instaló recientemente en uno de los tramos fue destruida.

El administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, afirmó que la constructora levantó el concreto del camellón porque estaba mal puesto, rugoso, con mal acabado y “ahogaron” los arbotantes.

La carpeta se topaba con postes de luminarias que no fueron considerados en los proyectos ejecutivos. Sólo en ese tramo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas firmó un contrato con la compañía Pavilsa por 12.2 millones de pesos.

Respecto al resto de obras de ciclovías en la ciudad, Barraza Ornelas indicó que actualmente se están elaborando trabajos en la zona Pronaf, así como en el Centro Histórico, sin dar detalles sobre los avances.

“Faltan todavía unos detalles, cuestión que tiene que ver con Desarrollo Urbano y el IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación) para terminar esos proyectos”, indicó.

En ninguna plataforma de transparencia, ni en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en el Portal de Contrataciones Abiertas o en la Plataforma Nacional de Transparencia, hay información sobre los tres frentes de ciclovías que actualmente se encuentran abiertos.

