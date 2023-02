Adjudican adecuaciones al Semefo de manera directa

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General del Estado adjudicó de manera directa las adecuaciones a los cuartos fríos del Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez (Semefo), confirmó la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, luego de que en dos ocasiones se declararon desiertos los concursos públicos para realizarlas.

Pese a que la adjudicación fue hace más de una semana, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de su departamento de Comunicación, se ha negado a precisar la empresa, monto y demás detalles para estos trabajos.

La licitación intentó realizarse en dos ocasiones bajo el folio SH/LPE/058/2022, relativo al suministro e instalación de condensadores y evaporadores nuevos para los cuartos fríos del Semefo en la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte. Ambos procesos fueron documentados en la página de Facebook de la Secretaría de Hacienda.

La primera licitación fue en octubre. El día 17 de ese mes, en la junta de aclaraciones, únicamente participó la empresa Carol Santa Fe S. R. L. de C. V., quien cuestionó que no se haya solicitado el cambio de todo el sistema de enfriamiento, sino sólo de una parte, además de que no se incluye en las especificaciones el cambio de tubería, que consideraron necesario.

Al respecto, la parte solicitante, la Fiscalía General del Estado, respondió que únicamente quería una parte del sistema de enfriamiento y que el costo de la tubería que necesitara ser cambiada correría a cargo del licitante.

Una semana después, el día 25 de octubre, la licitación se declaró desierta, pues no acudió ninguna empresa a presentar propuestas técnicas ni económicas.

Posteriormente, el 30 de noviembre fue la junta de aclaraciones de un segundo intento por licitar el sistema de enfriamiento. Esa vez únicamente participó la empresa IBG Comercializadora S. A. de C. V.

En una de sus preguntas, la empresa hizo notar que “en campo se pudo observar que el manejo de los cuerpos es el apilamiento, (inaudible) incorrecta, debido a que en algunas áreas los cuerpos no recibirán ventilación apropiada y eso no permitirá el enfriamiento de forma adecuada. Se recomienda que los cuerpos sean almacenados de forma tal que tengan adecuada ventilación por todas sus caras o superficies”.

Asimismo, se precisó que las cámaras de enfriamiento del Semefo deben operar entre -10 y -15 grados centígrados.

Último intento

Este segundo intento de licitación fue declarado desierto desde el pasado 8 de diciembre, cuando la empresa IBG Comercializadora S. A. de C. V. dio la propuesta económica con un costo de 3 millones 897 mil 600 pesos, misma que se encontraba por encima del presupuesto autorizado para la partida única de este contrato, de acuerdo con el comité de adquisiciones a cargo del acto de recepción de propuestas.

A su llegada como fiscal de Distrito Zona Norte el pasado viernes 27 de enero, Carlos Manuel Salas reconoció que la Dirección de Servicios Periciales y en particular el Servicio Médico Forense tenían problemas en su funcionamiento. “Tenemos conocimiento de las condiciones desastrosas en que está el servicio médico forense, con los olores desagradables, con muchos cadáveres que tienen mucho tiempo ahí”, dijo Salas ayer en atención a medios.