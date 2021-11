Adeudan 40 mdp en servicios públicos

Los 48 centros comunitarios del Municipio adeudan más de 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 10 millones de pesos a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), por lo que la Comisión de Centros Comunitarios gestionará con las instancias correspondientes llegar a un acuerdo, afirmó el regidor Enrique Torres Valadez, secretario de la cartera.

Dijo que seis centros comunitarios se encuentran sin luz: Bertha Chiu, Francisco I. Madero, La Montada, Zaragoza, Anapra, y Puerto La Paz. No hay servicio, pero están colgados a la red eléctrica.

“Todos los demás se ignora la situación pero se sabe que están irregulares”, mencionó Torres Valadez.

Aseveró que ayer en la reunión de la comisión se analizó la posibilidad de negociar con la JMAS la condonación de los adeudos.

Igualmente con el superintendente de la CFE.

Agregó que los saldos son de años, y aunque en algunos centros comunitarios continúan teniendo los servicios, las deudas se siguen acumulando.

“En el tema de la energía eléctrica se han hecho algunos comentarios, aquí lamentablemente no asistió, a pesar de haber estado convocada, la directora de los centros a la comisión de hoy, no acudió, no dio explicación, y son temas que sí nos interesa que estén resueltos”, puntualizó Torres.

La coordinadora de la comisión es la regidora Vanesa Mora de la O, y Cecilia Reyes Castro funge como vocal.

La regidora explicó que se propondrá a la JMAS negociar la condonación de los adeudos a cambio de que el Municipio también haga lo mismo con adeudos del impuesto Predial de la descentralizada.

En cuanto a la falta de contratos de la CFE en 15 centros, existen ya las gestiones ante la paraestatal.

Señaló que los adeudos de luz son de hasta 15 años.