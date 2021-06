Adeuda Pensiones más de 12 mdp al Centro Médico

Archivo / El Diario de Juárez / Edificio de Pensiones Civiles en la localidad

Ciudad Juárez— Los 12 millones de pesos que Pensiones Civiles del Estado (PCE) adeuda al Centro Médico de Especialidades (CME) para llevar a cabo cirugías u otras intervenciones a derechohabientes, ha provocado la suspensión o hasta rechazo de atención a pacientes en Ciudad Juárez por “trabas administrativas”.

Jorge Mena Eng, delegado de PCE en Juárez explicó que el nosocomio privado habría dado como fecha límite para el pago de adeudos a más tardar el 15 de junio, de lo contrario se comenzaría a cortar el servicio; obligando a la delegación en la frontera a gestionar ante la Dirección de Finanzas y Subrogados la cobertura de dicho compromiso.

“Hemos estado en contacto con la oficina de Egresos y con el gerente de crédito y cobranza porque traen una diferencia en cuanto a los saldos y no se ponen de acuerdo, pero nosotros no podemos intervenir porque son cuentas que lleva directamente Pensiones Civiles, nosotros sólo recibimos las facturas, corroboramos que estén bien y las enviamos a Chihuahua”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, existen facturas de materiales y medicamentos que necesitan “unas claves” para poder ser cotizadas, procedimiento que anteriormente no se realizaba, por lo que se solicitó al CME subir dichas identificaciones, con la intención de liquidar los adeudos, por lo que el procedimiento es el que podría estar deteniendo los trámites.

Sin embargo, esta situación ha traspasado lo administrativo, afectando a los derechohabientes de PCE que requieren de alguna cirugía mayor. Tan sólo ayer, se denunció la negación del CME a atender a un docente que requería de una intervención, debido a que no se habían cubierto los adeudos que el organismo público tiene ante el hospital privado.

El delegado indicó que “en un gesto de que se tiene que pagar, se les dio una cantidad (al CME) de lo que estaba vencido, pero sí urge que se vaya normalizando para que se pague todo y no nos recorten el servicio”.

Mena Eng resaltó que tras la renovación del convenio de colaboración entre ambas instancias, en enero pasado, el nuevo contrato contempla un tope de 30 millones de pesos, de los cuales, se han ejercido alrededor de 12 millones de pesos. El funcionario dijo que del adeudo, se habrían cubierto cerca de 4.3 millones de pesos, correspondientes a las facturas entregadas por el hospital durante el primer trimestre del año, quedando pendiente lo gastado de mayo a la fecha.

“Es muy delicado el tema de la suspensión del servicio, estamos al pendiente de nuestros enfermos porque la salud es primero, ya tenemos todo el mes pidiendo que por favor se pongan de acuerdo, porque en nuestras manos ya no está resolver esto, ya es cuestión de las oficinas centrales, como delegación hemos cumplido con lo que es la facturación y los requisitos que se nos piden, lo que hemos venido haciendo es un esfuerzo por conciliar entre las partes”, dijo.

Ante los reclamos de los derechohabientes que se han visto afectados, el delegado reiteró que se insistirá ante las oficinas centrales para que se cumpla con la responsabilidad de la liquidación.

“Todos estos problemas afectan el trabajo realizado aquí, no quieren pagar hasta que se aclare lo de las facturas, pero no se pueden esperar, por problemas administrativos no se puede quedar la gente sin atención médica, se tiene que buscar una alternativa para que desde Chihuahua se cubran esos gastos”, agregó.

