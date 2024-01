Adelantarán pagos a beneficiarios de programas federales

Ciudad Juárez.- Del 29 de enero al 23 de febrero los beneficiarios de todos los programas asistenciales del gobierno federal en esta frontera recibirán el pago adelantado de dos bimestres, debido al proceso electoral de este año.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, adelantó que, durante ese periodo, se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar el recurso correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, en un operativo en el que se tomará en cuenta la fecha por la letra inicial del primer apellido.

El 1 de marzo arrancarán las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República y concluirán el 3 de junio, luego de la jornada electoral. Durante este periodo no se pueden inaugurar obras o presumir logros de gobierno.

“No se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos, había reparto despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección en la noche”, recordó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de hoy.