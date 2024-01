Adelantarán depósitos del Bienestar a beneficiarios

Ciudad Juárez.- Del 29 de enero al 23 de febrero los beneficiarios de todos los programas asistenciales del Gobierno federal en esta frontera recibirán el pago adelantado de dos bimestres, debido al proceso electoral de este año.

Durante ese período, se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar el recurso correspondiente a los bimestres marzo–abril y mayo–junio, en un operativo en el que se tomará en cuenta la fecha por la letra inicial del primer apellido, anunció la Delegación del Bienestar.

El 1 de marzo arrancarán las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República y concluirán el 3 de junio, luego de la jornada electoral. Durante este período no se pueden inaugurar obras o presumir logros de gobierno.

“No se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos, había reparto despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección en la noche”, recordó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de ayer.

Por apellidos

El calendario dado a conocer ayer inicia el 29 de enero con los beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra A; 30 de enero, letra B; 31 de enero y 1 de febrero, letra C; 2 de febrero, letras D, E y F; el 6 y 7 de febrero, letra G; letra H, 8 de febrero; letras I, J y K, 9 de febrero; letra L, 12 de febrero; letra M, 13 y 14 de febrero; letras N, Ñ y O, 15 de febrero; letras P y Q, 16 de febrero; letra R, 19 y 20 de febrero; letra S, 21 de febrero; letras T y U, 22 de febrero y las letras V, W, X, Y y Z, 23 de febrero.

De esta forma, los adultos mayores derechohabientes del programa de pensión recibirán 12 mil pesos; las personas con discapacidad seis mil 200 pesos, mientras que los beneficiarios del programa de madres trabajadoras, tres mil 200 pesos en un solo pago el próximo mes.

En tanto que las personas adultas mayores que cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 y que se registraron al programa, recibirán su tarjeta entre el 1 y el 19 de febrero, mientras que el pago adelantado para esta parte de los beneficiarios se depositará entre el 26 y 29 de febrero.