Acusan que modificaron peritaje para favorecer a funcionaria

Un caso correspondiente a un accidente menor fue turnado a un Tribunal de Control debido a que la persona afectada se niega a negociar y presuntamente ha utilizado su cargo como funcionaria pública (secretaria de Acuerdos en el juzgado Familiar) para aumentar el costo de los daños.

La presunta responsable del accidente, Flor Elizabeth Palomino Núñez, señaló que inicialmente los daños eran menores y se modificó el peritaje para favorecer a la funcionaria pública Elsa Patricia Alvarado Martínez.

El incidente sucedió el 26 de abril de 2017 alrededor de las 4:00 de la tarde en la calle Iztaccíhuatl cuando Palomino conducía un vehículo Ford Explorer modelo 1995 con placas de circulación EJR-8184 y al pasar un tope le pegó a un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2017 con matrícula EML-4123 que era guiado por Eduardo Alvarado Martínez.

Por el impacto el Aveo avanzó y le pegó por alcance a otro auto, sin embargo la conductora de ese mueble se retiró del lugar y no presentó cargos al ver que solo fue un golpe sin consecuencias.

En cambio, la dueña del Chevrolet Aveo, Alvarado Martínez sí presentó cargos y se ha negado a firmar un acuerdo reparatorio.

“Ahora dicen que el Aveo pegó en la banqueta, que se dañaron las llantas, en el lado derecho del carro y que este se descuadró. Cuando el golpe fue del lado izquierdo y el auto se lo llevaron andando. Reconozco que hubo un daño, fue una abolladura en una de las puertas y un raspón en la otra puerta, las dos del lado izquierdo; comprendo que las puertas se tienen que comprar porque el carro era de agencia. Pero actualmente la funcionaria me está pidiendo 116 mil 800 pesos, es una cantidad exagerada”, dijo Palomino.

La acusada, maestra de profesión, señaló que el lugar donde ocurrió el incidente vial es una zona escolar y ella iba a baja velocidad porque acababa de pasar un tope además llevaba a su hijo.

Inicialmente el asunto fue turnado al Instituto de Justicia Alternativa y aunque hubo tres reuniones, la funcionaria pública se negó a llegar a un acuerdo. En la primera cita Alvarado cuestionó a la presunta responsable por qué se presentaba sin dinero aunque ya se habían depositado cinco mil pesos como garantía económica, en la segunda no acudió pero a Palomino se le pidió pagar en ese momento 11 mil pesos y en un plazo de cuatro meses otros 72 mil pesos.

“En la tercera reunión en el Instituto, yo llevaba 10 mil pesos y ella informó que quería 22 mil pesos en ese momento y 50 mil pesos en un plazo no largo… yo tengo a cargo a mi hijo de 10 años y a mi bebé de nueve meses, mi esposo estudia y trabaja y no es posible que paguemos ese dinero además que no corresponde a la realidad”, expuso la maestra.

La guiadora acusada presentó un escrito al Ministerio Público (MP) solicitando que se revisara el dictamen pericial correspondiente al accidente para contar con un referente, en cuanto al monto de los daños, más apegado a la realidad. Sin embargo, el escrito ni siquiera fue agregado a la carpeta de investigación.

La primera audiencia en contra de Palomino se realizó el lunes pasado y el juez de Control Luis Eduardo Valdez Barrón, le impuso como medidas cautelares la obligación de depositar 15 mil pesos en un plazo no mayor a un mes y que acuda a firmar cada mes ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).

Palomino solicitó a las autoridades la revisión de su caso para que le permitan pagar la cantidad justa. La audiencia de vinculación o no a proceso está programada para llevarse a cabo hoy. (Blanca Elizabeth Carmona / El Diario)





