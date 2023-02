Acusan imposición de contrato de Yvasa

Ciudad Juárez.- La empresa encargada de la recolección de la basura (Promotora Ambiental S. A. B. de C. V. –PASA–) y la de la compactación en el relleno sanitario (Yvasa) tienen una mala relación derivada de la imposición de la segunda en el gobierno de Héctor Murguía, informó ayer la regidora Austria Galindo, regidora vocal de la comisión de Servicios Públicos.

Esta presunta imposición fue expuesta por las empresas en una reunión con los demás regidores de dicho órgano edilicio, dijo.

“Cuando revisamos el contrato vimos que, cuando lo hicieron, presionaron para que (PASA) subcontratara a Yvasa; entonces, Yvasa no está contratado por el Municipio, está contratado por PASA. Es complicado ejercer presión porque obviamente PASA no es un contrato que eligió, sino que le impusieron en cierto momento que se dio. Nosotros como no tenemos un contrato que nos obligue con Yvasa también es complicado”, dijo.

“Es por ello también que el Gobierno municipal no puede tener acceso al contrato con Yvasa, para revisar las condiciones del contrato y las tareas que le corresponde realizar, para hacer ajustes derivados de los incendios que se han suscitado durante este año en el relleno”, agregó.

La comisión edilicia tiene una reunión ordinaria programada para el 6 de marzo, en la que, según indicó el regidor coordinador Hugo Avitia, se abordaría el tema de ambas empresas y el próximo cambio en la concesión de los servicios de recolección de basura y compactación del relleno.

De acuerdo con Galindo, aún no se tiene precisado si se contratará una empresa adicional para la compactación de la basura, pero sí está sobre la mesa contar con más de una empresa proveedora del servicio de recolección de basura, y no sólo una como sucede desde 2006, en que inició el contrato con PASA, extendido en 2014 hasta 2021.

La concesión por 15 años inició el 4 de septiembre de 2006, tras su aprobación por el Cabildo de Juárez en la primera administración de Héctor Murguía Lardizábal como presidente municipal de esta frontera.

El contrato precisa que PASA tiene la concesión para “desarrollar y operar la prestación de los servicios públicos en la modalidad para el sistema integral de aseo urbano que comprende (sic) el barrido manual, barrido mecánico, recolección, traslado y depósito de los desechos sólidos de carácter domiciliario y de edificios públicos municipales y tratamiento y compactación de éstos, clausura de celda y construcción de una nueva en el Relleno Sanitario Municipal”.

Posteriormente, en 2014, durante la administración de Enrique Serrano, el contrato fue modificado para permitir la reducción de la frecuencia de recolección en algunas zonas “de muy baja generación de residuos”, así como la ampliación de la vigencia de la concesión en dos años más.

Durante el transcurso de ayer, se buscó una postura por parte de Yvasa y PASA, mas no hubo respuesta.

