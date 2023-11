Acusan falta de empatía ante trata de personas

Ciudad Juárez.- La mayor parte de los consumidores de prostitución o de pornografía en esta frontera dijeron que no intervendrían en caso de que la persona proveedora del servicio les informara que es sujeta del delito de trata, indica una investigación académica.

“Hicimos una pregunta dentro nuestro instrumento de que si él o ella se diera cuenta de que la mujer que le está dando el servicio estuviera en riesgo o en peligro, o si le dijera ella alguna situación relacionada con que es víctima de trata, ¿qué haría? Y la mayoría de los entrevistados contestaron ‘no, yo no me meto ahí, no me interesa”, explicó la abogada y catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Olivia Aguirre Bonilla.

“Eso está muy presente en los consumidores, hay un individualismo (…) ese comportamiento individualista del consumidor que se apropia el cuerpo de otras personas, en donde no le interesa saber si esa mujer o esa niña o adolescente puede ser víctima de explotación”, agregó la también coautora de la investigación “El mercado Gore que abastece la trata de personas en el municipio de Juárez, Chihuahua”.

En entrevista, la académica explicó que si bien no han sistematizado los resultados, la respuesta citada fue emitida por alrededor de un 80 por ciento de los 15 consumidores entrevistados, segmento en el cual centraron el análisis, planteó, con el fin de visibilizar la necesidad de que sean también incluidos en las campañas de prevención.

“Hay esa como parte de insensibilidad, indiferencia, y por eso creemos bien importante que se lancen campañas de concientización, de prevención, dirigidas a los consumidores (…) que entren en reflexión y que digan ‘bueno, pues sí, ese servicio que yo estoy contratando puede estar vinculado con explotación sexual’”, dijo.

Aguirre presentó avances del estudio el pasado miércoles en el encuentro “Violencia contra la Mujer”, realizado en el Colegio de Chihuahua, donde expuso que, entre 2019 y 2022, en el Distrito Judicial Bravos se iniciaron 35 carpetas de investigación por el delito de trata de personas con fines de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, de las que sólo tres concluyeron en sentencia condenatoria.

Este negocio “se vuelve cada vez más rentable en una sociedad del hiperconsumo de los cuerpos que impera en las lógicas de la globalización”, indica el análisis –que realiza junto con la también académica Marta Dena, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“Nos ubicamos desde las prácticas del consumidor de servicios y contenidos de tipo sexual, pues son dichas personas las que generan demanda para que se genere la trata de personas con fines de explotación sexual, por ello las denominamos prácticas gore. En ese sentido, desde esta posición se visibiliza una transvalorización”, agrega la presentación.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican, por separado, que la Fiscalía General del Estado ha iniciado entre enero y octubre de este año, 21 carpetas por el delito citado, cifra que es la segunda más alta de la frontera norte, después de las 52 iniciadas en el mismo periodo en Baja California.