Acusan de favorecer al líder transportista Raúl Rodríguez

Ciudad Juárez.— A socios de la empresa encargada del BRT-1, Integradora de Transporte (Intra), les tomó por sorpresa quedar fuera del fideicomiso que operaba el sistema y señalaron que se favoreció a Raúl Rodríguez Santillanes, uno de los empresarios que conformaba la empresa.

“De momento no están informados los socios que integran la empresa que estaba dentro del fideicomiso; es decir, el único que sabe a ciencia cierta es el representante legal, sin embargo 49 socios más no están enterados, no saben legalmente si están fuera del proyecto”, relató Alfredo de la Cruz, asesor legal de un grupo de concesionarios del BRT-1 que acudieron a manifestarse ayer a las oficinas de la representación del Gobierno estatal en Pueblito Mexicano.

La comitiva fue atendida por el subsecretario de Transporte, Luis Aguirre Aguilera, quien informó que Intra fue retirada del fideicomiso en una asamblea en diciembre del año pasado y que las 60 licitaciones que se entregaron se encuentran en fase de negociación.

El funcionario adelantó que las únicas licitaciones que han logrado un acuerdo efectivo han sido las tituladas por Rodríguez Santillanes.

Desde diciembre, cuando Intra quedó fuera del fideicomiso, se ha mantenido en análisis si el Gobierno del Estado o una nueva empresa asumirán la operación del sistema de transporte BRT-1.

“Hoy al mencionar que pueda existir otra empresa o el mismo Gobierno, es el reclamo de los concesionarios, saber exactamente dónde se encuentran parados y si están en posibilidades de volver a concursar bajo las nuevas reglas o que se vaya a imponer a través de la adjudicación directa a un operador del sistema”, agregó de la Cruz.

Intra estuvo conformada por los empresarios Raúl Rodríguez Santillanes, Juan Carlos Saldívar y Roberto Aguilar. Ellos ganaron en 2021 una licitación para la nueva operación de la primera ruta del semimasivo, pero incumplieron los términos del contrato por falta de capacidad financiera y operativa, detalló el funcionario estatal.

La empresa operó por más de ocho años sin transparencia en el manejo financiero, a pesar de que durante los primeros años tuvo una afluencia de hasta 48 mil pasajeros diarios a una tarifa de 7 pesos cada uno.

Todavía a inicios de 2022 la ruta enfrentó una crisis por la retención de pagos a sus trabajadores, indica el archivo periodístico.

A pesar de que Intra trabajó a través de un fideicomiso público denominado Fideicomiso de Transporte Autosustentable ViveBús, nunca se creó una unidad de transparencia en la que reportara ingresos y egresos, nómina y demás gastos operativos.