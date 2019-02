Acusan a tránsitos por falta de criterio para multar

Ciudad Juárez— Vecinos cuyas viviendas se encuentran al pie de la calle Francisco I. Madero, entre la calle Malecón y Chapultepec de la colonia Cuauhtémoc, fueron infraccionados por ‘morder’ banqueta al estacionar sus vehículos al frente de sus casas.

Alan Castañeda, uno de los afectados con la sanción, dijo que el agente vial debió asumir criterios diferentes para aplicar la sanción, debido a que si los vecinos se estacionan únicamente sobre la calle, la circulación sería totalmente bloqueada por lo angosto de la vía.

El vecino indicó que hubo reclamos al oficial que levantó las infracciones, pero que el oficial respondió que solo seguía las órdenes dictadas por el director de Tránsito municipal, Sergio Almaraz. Los vecinos multados dijeron que acudirán con el juez calificador, según el acuerdo de cuatro de los infraccionados.

La forma en que se estacionan los autos en ese tramo ha sido convenida entre los vecinos por muchos años, indicaron, ya que por lo angosto de la calle los autos llegan a sufrir impactos si no toman de 20 a 30 centímetros de la banqueta.

El paso peatonal no se interrumpe pues los vehículos no se pegan a las fincas y se deja espacio de banqueta, dijo Castañeda, quien comentó una infracción no solucionará el problema de estacionamiento que tiene su calle.