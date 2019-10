Acusan a policías de robo; Municipio investiga

El Municipio investiga un posible acto de abuso de autoridad de al menos cinco policías preventivos, quienes fueron denunciados primero en redes sociales y luego ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte.

La mujer afectada denunció que los agentes preventivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) se metieron a su casa la noche del lunes a las 23:45 horas y se robaron una alfombra, dos videojuegos, una licuadora, un horno de microondas, una televisión, joyas y dinero en efectivo.

Las unidades 910, 902 y 904 fueron las que participaron junto con al menos dos patrullas más, de acuerdo con la denuncia que presentó la afectada.

En el video que grabó una de las cámaras de seguridad de una vecina se observa a los policías entrando a la casa y luego sacando objetos que son colocados en las cajas de dos patrullas.

En la grabación se ve que duran algunos minutos dentro de la casa y luego se pierde la imagen de los uniformados, quienes de acuerdo con la narrativa que hace la quejosa, se metieron también a la casa de su vecino.

En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se dio a conocer que el presunto robo, cometido en una casa de la calle Durazno, en la colonia Manuel Valdez, está siendo investigado por el titular de la dependencia Raúl Ávila Ibarra y el alcalde, Armando Cabada dará a conocer el posicionamiento oficial sobre el hecho.

En su denuncia, marcada con el número 37/2019- 0037-352, por el delito de robo y amenazas, presentada ante la Unidad de Atención Temprana, la quejosa de nombre Karla M. dijo que tres agentes preventivos regresaron casi a las 2:00 de la madrugada para amenazarla de muerte si los denunciaba, los elementos llegaron en una camioneta Dodge Nitro negra sin placas.

El alcalde manifestó ayer en su página de Facebook que se investigará el supuesto robo cometido por agentes municipales.

Cabada publicó un video en el que se observa que habla por teléfono con la afectada y le pregunta si llamó al 911, y le dijo que el asunto se atenderá de manera legal para que se haga justicia, se le regresen sus pertenencias y “se castigue a quien se equivocó”.

“Esta mañana hablé personalmente con K. M. la persona afectada en el video donde aparecen unos elementos de la SSPM.

Les adelanto que el video está editado debido a que la llamada contenía información sensible a la investigación que he pedido realice la Contraloría.

Tengan la certeza de que estaré muy al pendiente de esto y se hará una investigación a fondo”, dice la publicación del alcalde.

El Diario tuvo contacto con la afectada quien platicó de manera detallada lo que ocurrió.

“Cuando entraron yo no estaba, me habló un familiar de que se andaban metiendo a mi casa y yo pensé que eran rateros, porque cuando me dijo se andan metiendo a su casa yo le marqué a la Policía y le di el número y todo de mi dirección, pues nunca llegaron, porque yo pensé que eran rateros comunes y nada que era la Policía, se metieron no sólo a mi casa, se metieron también a la casa de mis vecinos, pero ellos tienen mucho miedo hablar, sí, no soy la única a la que me robaron pero mis vecinos dijeron que ellos no van hablar nada”.





[email protected]