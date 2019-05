Acusan a líderes sindicales por mantener ‘red de corrupción’

Ciudad Juárez— Una empleada jubilada de la administración municipal, Victoria Saucedo, denunció que los líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) han mantenido una red de corrupción durante años para beneficiarse ellos mismos, más que para apoyar al gremio.

Dijo que en su caso la expulsaron del Sindicato cuando denunció irregularidades, después la corrieron del Ayuntamiento y no la jubilaron conforme a la ley.

A su vez, el secretario del Trabajo del Sindicato, Héctor Cano Villela, dijo que no recordaba bien el asunto, pero afirmó que si Saucedo no está bien jubilada que acuda ante las instancias correspondientes a interponer su queja.

“Tiene más de diez años jubilada y ¿hasta ahora? En cualquier momento puede acudir a las instancias que corresponde, al final quien jubila es el Municipio”, manifestó.

Saucedo hizo estas declaraciones luego de que la semana pasada trascendió una denuncia de hostigamiento sexual de parte del secretario general, Arturo Silvadoray Lícera y del tesorero del SUTM, Carlos Villegas Ríos, en contra de una empleada.

“Ya es tiempo de que los cambien porque se les ha dado tiempo para que hagan tanta corrupción”, comentó Saucedo.

Dijo que ella fue expulsada del Sindicato en el 2005 cuando denunció una serie de desvíos de recursos del Municipio al organismo.

Aseguró que la destituyeron del SUTM y después la despidieron del Municipio, se jubiló con 23 años laborados en el Ayuntamiento, pero no se le otorgó su pensión acorde con su antigüedad, por intervención del Sindicato.

Agregó que su base laboral tampoco se la respetaron, y los líderes la vendieron sin respetar su derecho como sindicalizada.

“La plaza la vendieron y no me dieron mí parte que me correspondía, el convenio lo dice, se le paga a uno un mes de sueldo por la base, si yo la quiero pasar, y tampoco se la dieron a mi hija”, aseguró.

Agregó que varias veces contendió por la mesa directiva, pero “viendo la situación, que ellos no querían dejar la mesa directiva empezamos a indagar y descubrimos el asunto de las anomalías, por eso nos corrieron”.

Aseguró que así como a ella, a varios más, el sindicato ha violentado sus derechos como empleados, “los invito a todos a los que nos pasó lo mismo a que nos unamos”.

Las irregularidades detectadas en el Sindicato las denunció la Sindicatura de aquel entonces, se trata de un presunto desvío de recursos municipales de por lo menos 3.3 millones de pesos, que se registró desde 1998 a 2005.

De acuerdo con un dictamen elaborado por el entonces síndico, Wilfrido Campbell, en enero de 1999 varios funcionarios de la gestión de Gustavo Elizondo firmaron un convenio con el Sindicato, mediante el cual se le otorgó en exclusiva a ese gremio la realización de trabajos de levantamientos topográficos. Es decir que esas labores técnicas las realizan empleados de Obras Públicas que perciben un salario por ello, pero a la vez el Gobierno local le paga al Sindicato por el mismo concepto, establecen notas periodísticas.

[email protected]