Acusan a la Fiscalía de ocultar pesquisas

La búsqueda de personas con reporte por ausencia debe obedecer los protocolos que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, consideró ayer Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., la organización que acompaña a familiares de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como ausentes.

En Juárez, la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte ha optado por ocultar las pesquisas en los casos de personas (adolescentes y adultos) donde presumen que existen la privación ilegal de la libertad o el secuestro, informó personal de esta Fiscalía.

Esto se debe, a que cuando hay un delito grave se maneja con discreción, se explicó.

El archivo periodístico indica que, en el caso de Kevin Andrés Vázquez Burciaga, de 15 años, y desaparecido el 10 de julio a las 15:00 horas cuando se dirigía a una tienda del fraccionamiento Eco 2000, personal de la Fiscalía le pidió a la madre que no hiciera públicas las pesquisas. Incluso, le pidieron retirar del fraccionamiento las que alcanzó a colocar y en las cuales proporcionó su número telefónico.

“Por favor si tú que tienes a mi hijo estás leyendo esto, regrésamelo no lo dañes, mi hijo no es malo”, suplicó la madre a través de una publicación en su muro de la red social Facebook. Hasta el día de hoy la Fiscalía no ha dado a conocer si el adolescente fue localizado.

En el caso del adolescente Derek Israel P.H., de 15 años, la familia recurrió a los diversos grupos de personas desaparecidas que difunden pesquisas en la red social Facebook.

Fue por ese medio que también fue reportada su localización sin vida, luego de que su cuerpo fue abandonado en el Camino Real junto a Luis Eduardo V.M. y otro hombre mayor de edad.

La Fiscalía dio a conocer días después la identidad de las víctimas reportadas como ausentes, y el personal de Comunicación Social explicó que no hizo públicas las pesquisas de ambos adolescentes desaparecidos porque había otros delitos detrás.

El caso más reciente

Esto mismo ha ocurrido en el caso de Brenda Nayeli Quintana Martínez, de 19 años, para quien se solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

La mujer fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su vivienda, ubicada en el ejido de San Agustín el pasado martes 9 de enero a las 03:00 horas.

“Se la llevaron ayer (martes) de la casa hombres armados y hasta ahorita no sabemos nada de ella”, narró su hermana en redes sociales.

Brenda Nayeli vestía un pijama rosa con negro, un suéter rosa y calcetines blancos; como características físicas, la familiar describió que Brenda Nayeli tiene un tatuaje de un caballo en el antebrazo derecho.

‘Sólo informan lo que les conviene’

“Con respecto a la desaparición de mujeres, el Protocolo Alba establece que en el momento de que se interpone el reporte por desaparición, se debe difundir la pesquisa. Y así se ha hecho”, explicó la directora de Cedimac.

Mencionó que esta organización dio el acompañamiento a una familia donde se presumió que la mujer fue víctima de un secuestro y se les entregó una pesquisa.

Recomendó que las familias que atraviesen por esta difícil situación, tras interponer el reporte por ausencia, pidan que se difunda la pesquisa en las redes sociales y de ahí compartirla.

Muchas veces las familias en su desesperación proporcionan sus teléfonos celulares y son objeto de amenazas, bromas o extorsiones.

“Sí, las familias en su desesperación hacen eso y se ponen en riesgo. Es mejor involucrar a la Comisión Local de Búsqueda”, agregó.

Reprobó que en algunos casos quienes deben de informar a las familias de las víctimas por desaparición, sólo informan lo que les conviene para llevar los procesos sin presión de la familia.