Acusan a Hospital Infantil de negar quimioterapias

Ciudad Juárez— Las familias de dos niños enfermos de cáncer –de nueve y cuatro meses de edad– denunciaron que el Hospital Infantil de Especialidades se niega a darles el tratamiento contra el cáncer que ambos necesitan y en uno de los casos les exigen el pago de 50 mil pesos aunque cuentan con el Seguro Popular.

Las madres de familia denunciaron que el director del nosocomio, Guillermo Pérez Gutiérrez, les informó que la institución médica no tiene los medicamentos ni los insumos para dar la quimioterapia y se determinó trasferir a los pacientes a un hospital en la ciudad de Chihuahua. Pero ambas carecen de los recursos para trasladarse a esa ciudad.

Leonor López Tenorio, mamá de Víctor Manuel González López de nueve meses de nacido, dijo que su hijo estuvo cinco días internado en terapia intensiva y el jueves de la semana pasada fue diagnosticado con leucemia y un oncólogo del Hospital Infantil ordenó que reciba quimioterapia de forma inmediata.

“Es urgente el tratamiento, de aquí a que me trasladen. El cáncer no se detiene, tardan de una a dos semanas en enviarme y yo no tengo los recursos para irme a Chihuahua, no tengo familiares allá y soy madre de otros dos niños, qué voy a hacer apartada de ellos y sin dinero”, manifestó.

“Me quieren enviar para allá y no hay ningún documento de por medio, voy con el riesgo de que no me atiendan y aquí en este Hospital tienen todo lo necesario para atender a mi hijo, hay muchos pacientes con la misma enfermedad y los están atendiendo”, expuso López.

Leonor López explicó que semanas atrás empezó a notar que su bebé tenía unas pequeñas bolitas en el cabeza y lo llevo a un médico general, quien diagnosticó que se trataba de una dermatitis pero el pequeño no mejoró con el tratamiento. Por lo que buscó otra opinión, en esa ocasión el médico a cargo la remitió al Hospital Infantil de Especialidades donde no admitieron al niño para internamiento a pesar de que ese día presentaba fiebre alta y no podían controlarlo con medicamento.

El otro paciente de cuatro meses de nacido fue diagnosticado con cáncer en un riñón, una enfermedad denominada tumor Wils, que requirió la extirpación de ese órgano. Ellos optaron por sacar al menor del Hospital Infantil de Especialidades debido a que el oncólogo a cargo del caso les explicó que tenían 15 días para iniciar la quimioterapia o de lo contrario existía el riesgo de que el infante desarrolle otro tumor.

Sin embargo, los directivos de ese nosocomio se negaron a dar el servicio.

“El viernes pasado fue dado de alta, después de extirpar un cáncer en el riñón, cuando me comentaron lo que el niño tiene y me llegan los resultados de patología me dicen en la Dirección que el Hospital no cuenta con el tratamiento que él necesita, que si quería el tratamiento me tenía que ir a Chihuahua, yo les dije que tengo otros dos niños pequeños, mi esposo trabaja aquí en maquiladora y no tengo la posibilidad de irme seis meses a que le den allá la terapia se supone que el seguro popular cubría”, expuso Karla quien solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias.

La afectada indicó que el personal médico le aseguró que no cuentan con el medicamento necesario para atender a su hijo porque el hospital no está certificado y le están cobrando 50 mil pesos de la cirugía practicada el pasado 12 de febrero y el internamiento que inició el día 8. Pero ellos no tiene la posibilidad de pagar pues están costeando, con ayuda de amigos y familiares, la quimioterapia y cada ampolleta les cuesta 8 mil 250 pesos

“El lunes pasado le dieron su primera quimioterapia. En el Hospital Infantil a mí no me resolvían nada, tenía dos días internado y lo único que me quedó fue sacarlo y buscarle por fuera. Me había dicho que el Seguro Popular cubría cualquier tipo de urgencias o enfermedad y una era el cáncer pero como el hospital no está certificado no cubre”, agregó.

Este medio intentó localizar a Pérez Gutiérrez, director del nosocomio, pero al cierre de edición no fue posible entablar comunicación.

