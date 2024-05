Acusan a Esther Mejía de anomalías en Sindicatura

La síndica con licencia y candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Esther Mejía Cruz, es señalada de utilizar recursos públicos y al personal de la dependencia en asuntos personales y de sus familiares mientras ostentaba el cargo.

Fabián Rogelio García Zúñiga, abogado de profesión, quien trabajó en la Sindicatura desde el inicio de la actual administración, acusó a Mejía Cruz de corrupta, estafadora, abusiva y grosera.

“Como a los seis meses que ingresé, la síndica Esther Mejía me comentó que no iba a trabajar para la Sindicatura, sino para ella, su familia y para sus empleados allegados (con sueldo municipal). Me dediqué a litigar desde el año 2021 con asuntos personales de la señora, directos e indirectos”, dijo el profesionista.

“Es mi voluntad decir que la señora estuvo mal y también yo. Me veo involucrado, pero la situación es que ella era una servidora pública. La señora abusa de su poder, de su puesto para hacer cosas personales”, agregó.

García Zúñiga dijo que reclama la cantidad de 300 mil pesos “que no me pagó de una casa personal de ella, le pido el pago y ella se ofende y yo tengo la manera de acreditarlo con ciertos juicios. Hay 10 expedientes abiertos donde aparece ella, su familia”.

Aseguró que la aspirante a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano no sólo se metió con su empleo, sino con su vida personal.

“Los asuntos de ella son varios juicios de propiedades que no están a su nombre y se intenta cambiar de propietario. Mi trabajo era escriturar a su nombre las viviendas. Asuntos familiares de sus hijos, de la nuera”, recordó.

Incluso, dijo, un juicio especial en el que trabajó por siete juicios de siete residencias en otras ciudades del país, procesos por los cuales solamente recibió 10 mil de los 100 mil pesos prometidos por la aspirante de MC.

“Ella siempre me dijo que me iba a recompensar. La señora no tiene la capacidad para ese tipo de puestos (Sindicatura)”, comentó el quejoso.

Dijo que fue separado de la dependencia luego de que se tramitó en su contra un oficio en el que se aseguró que faltó por un mes.

