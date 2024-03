Acusan a dirigencias de MC de olvidarse de Juárez

Aún de militancia emecista, el empresario Rodolfo Martínez Ortega acusó a las dirigencias de Movimiento Ciudadano de estar enfocadas sólo en el municipio de Parral y no en Juárez, ciudad que, afirmó, concentra hasta el 44 por ciento del electorado a nivel estatal.

Martínez dio conferencia de prensa ayer para afirmar que aun cuando no dejará el partido naranja pese a estar retirado de la política, apoya la candidatura a la reelección de Cruz Pérez Cuéllar, quien es morenista.

Dijo que ve fuerte al MC en Parral, pero en esta ciudad son nulos los trabajos del partido.

Al comentar que hubo un distanciamiento con los líderes de ese partido, Alfredo Lozoya y el diputado local Francisco Sánchez, dijo: “ha sido poco, ha sido gradual”.

Y señaló desconocer incluso hasta quienes son los candidatos, más allá de que no conoce a Esther Mejía, la exmorenista bautizada por el MC como su candidata a la Presidencia Municipal.

“Hoy no conocemos quién esté apoyando, quién esté representando, llámense propietarios, suplentes; no sabemos”.

Martínez dijo que se separó la política desde el fallecimiento de su padre en septiembre de 2022, y así lo comunicó incluso al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Pero aun así insistió: “quien hizo Movimiento Ciudadano, quien hizo la marca de Movimiento Ciudadano es un servidor, y lo logramos hacer en la contienda del 2021, una contienda que fue muy exitosa porque fuimos desde cero a mucho”.

“Otra cosa es de que no se nos haya tomado en cuenta”, apuntó al sugerir que los actuales dirigentes no lo apoyaron en candidatear a quienes él propuso.

Aseguró que no renuncia al partido naranja y tampoco se unirá a la candidatura de Pérez Cuéllar quien, dijo, es su amigo.

Sobre su asistencia al registro de Cruz a su registro ante la Asamblea Municipal Electoral, comentó: “había muchas dudas, muchos cuestionamientos del porqué un servidor había ido al registro del presidente Cruz”.

“Yo a las fiestas a donde no me invitan, no voy. A mí me invitaron a esa fiesta y sí acudí porque sí lo digo, y lo digo públicamente, Cruz es amigo mío desde hace muchos años. Contendimos en el 2021 pero eso no significa que hayamos perdido la amistad”.

También avaló su trabajo: “yo creo que el tiempo de tres años de administración municipal es poco porque, se los digo, estuve en varias ocasiones en la administración pública, yo sí pienso que se debe de prolongar ese tiempo, y qué bueno que metieron el método de la reelección y más si estás haciendo bien el trabajo”.

“Yo pienso que le ha estado echando muchas ganas, yo pienso que sí ha estado trabajando Ciudad Juárez”.

