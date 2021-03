Acusan a Corral y SNTE de acoso vs preparatoria

Carlos Sánchez/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A través de un desplegado en su sitio web, la Preparatoria Altavista de Ciudad Juárez denunció públicamente un “acoso sistemático” por parte del gobernador Javier Corral, tras la reubicación de varios de sus docentes.

En la carta publicada, se señala que el pasado 10 de febrero del presente año, Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, jefe del Departamento de Secundarias Técnicas de los Servicios Educativos en el Estado de Chihuahua (Seeech), y Lino Rodríguez Ochoa, jefe de Enseñanza de Secundarias Técnicas, acudieron a las instalaciones de la preparatoria federal por cooperación Altavista de Juárez, para indicarle a algunos trabajadores del plantel presentarse a laborar a las secundarias técnicas número 1, 33 y 47, a partir del lunes 15 de febrero.

La publicación señala que los docentes recibieron incluso amenazas de suspensión de salarios y la instrumentación de actas de abandono de empleo de no acatar las disposiciones.

“El golpe asestado a la Prepa Altavista no nos sorprende, es una táctica más del acoso sistemático que el gobierno de Javier Corral y la Sección Octava del Sindicato Nacional de la Educación (SNTE) ejercen sobre los proyectos educativos de origen popular para minar su resistencia a los afanes de control estatal y sindical” (sic).

En el documento publicado, se señala incluso a la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como uno de los implicados, junto al Estado, de las afectaciones contra la preparatoria.

“Nuevamente es tiempo de elecciones y otra vez vienen por nosotros (…) Con la reubicación de las y los trabajadores de nuestra preparatoria en las Secundarias Técnicas, el gobierno de Javier Corral, finiquitó un acuerdo con la Preparatoria Altavista y completó la tarea iniciada por César Duarte, despojar a la preparatoria de recursos y entregarlos al SNTE”, se detalla en el documento.

Al respecto, personal de la sección 8va del SNTE descartó su participación en el caso, asegurando incluso que desconocía sobre el tema, debido a que al sindicato no le competían situaciones relacionadas con escuelas de nivel medio superior.

Por su parte, Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, desmintió que exista un “acoso sistemático” por parte del Estado, asegurando que desde 2016 la administración ha mantenido constante comunicación con el personal de la preparatoria.

“Me sorprende este desplegado porque hemos estado en constante comunicación con ellos desde el inicio de la administración, sí hubo problemáticas importantes en la preparatoria porque desaparecieron estos esquemas de escuelas federales por cooperación, entonces las personas que tenían una plaza de adscripción a este sistema fueron reclasificadas, pero eso fue algo que no hicimos nosotros, sino que se hizo desde la Federación”, dijo.

La funcionaria señaló que, con dicha reclasificación, el personal de la preparatoria fue adherido a plazas de secundarias técnicas.

“Como este sistema de escuelas desapareció, las plazas quedaron así, al principio de la administración eran ocho personas las que estaban en esa situación, algunas ya se jubilaron, así que actualmente son alrededor de cuatro trabajadores los que quedan en ese estatus”, comentó.

“No queremos que estas personas tengan problemas, porque la administración está próxima a su cierre, y es importante que ellos regresen a los centros de trabajo a los que pertenecen ahora. En ningún momento se pensó hacer esto con dolo o por tiempos electorales como se asegura en este desplegado, sabemos que son incomodidades, pero desde un inicio se les platicó de manera clara cómo quedaría su situación”, agregó.

Soto Moreno aseguró que actualmente la preparatoria permanece bajo un esquema de “escuela particular”, por lo que negó que la intención sea adherir al plantel a un sistema de enseñanza público.

“Nos interesa mucho que esta escuela pueda seguir prestando servicio, pero de momento no es la intención convertirla en preparatoria pública, lo que puedo decir es que no se va a desamparar a nadie y no existe un acoso sistemático”, puntualizó.