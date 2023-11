Acusan a Carlos Miguel H. H. de homicidio calificado contra fotoreportero

Ciudad Juárez.- Carlos Miguel H. H. fue formalmente acusado del delito de homicidio calificado cometido contra el fotorreportero Ismael V. T., ante un juez de control del Distrito Judicial Bravos.

De acuerdo con los partes oficiales, H. H. junto con Joan Eduardo C. V. y Jesús Adrián C. L. fueron detenidos horas después del asesinato, cometido en el cruce de las calles Artículo 27 y Sinaloa, en la colonia Fronteriza Alta, el 16 de noviembre.

Su aprehensión se dio en términos de flagrancia, en sus respectivas casas, luego de que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación dieron seguimiento a las diligencias relativas al caso.

El ataque armado se dio entre las 0:00 y 2:00 horas del jueves de acuerdo con las investigaciones. Fue seguido de un robo del que la víctima intentó librarse acelerando la marcha de su auto, pero uno de los dos asaltantes que tripulaban el vehículo terminó disparándole al fotorreportero que se desempeñaba en ese momento como conductor particular de plataforma digital de InDriver.

Los otros dos detenidos en relación al asesinato fueron acusados en otra causa penal, otra sala y ante otro juez por delitos contra la salud, y C. V., además, por portación de arma de fuego, pues al momento de su detención presuntamente portaba el arma con la que fue atacado Ismael.

Las declaraciones de los tres precisan, entre otras cosas, que el dueño del arma, presuntamente, era C. V. aunque no participó en el hecho; que C. L. y H. H. pidieron el viaje en la aplicación y posteriormente el primero resultó lesionado por el acelerón que dio Ismael para evitar el atraco, y que uno de los dos participantes directos del hecho disparó en la cabeza al fotógrafo de manera ventajosa por la espalda.

Hasta el momento no ha sido ejecutada orden de aprehensión en contra de alguno de los otros dos por el homicidio, aunque se buscó la imputación por el hecho para Jesús Adrián C. L., lo que no fue permitido por el juez que llevó su causa penal, pues únicamente se estaban llevando casos de delitos contra la salud en esa audiencia.

Será el próximo 23 de noviembre cuando Joan Eduardo C. V. y Jesús Adrián C. L. vean resuelta su situación jurídica, y el 24 de noviembre será el turno de Carlos Miguel H. H.

El primero y el último se mantendrán en prisión preventiva, mientras que el segundo fue liberado bajo la condición de acudir a firmar periódicamente a Ciudad Judicial para asegurar su permanencia en la localidad durante su proceso.