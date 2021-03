Acusa regidora represalias por unirse a MC

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La regidora independiente María del Rosario Valadez Aranda afirmó que analiza interponer una demanda por violencia política de género, debido a que en la sesión pasada de Cabildo se aprobó retirarla de la coordinación de dos comisiones, como represalia por registrarse para buscar una diputación con Movimiento Ciudadano (MC).

“Me llama mucho la atención que nomás fue una represalia hacia una servidora”, indicó.

Agregó que a otros dos regidores independientes, que también buscan un puesto de elección popular con MC, no los retiraron de la titularidad de sus comisiones.

“Yo siempre he sido muy leal a mis convicciones y a mi ideología y al momento en que dejen de formar parte, porque ya no coincidimos en su totalidad, pues entonces nosotros tenemos que buscar el camino para donde sí podemos continuar con nuestra ideología y eso es lo que me lo está dando en este momento Movimiento Ciudadano”, aseguró.

Dijo que le sorprendió cómo fue que le retiraron las comisiones, ya que anteriormente cuando también se le quitó de la cartera de Hacienda, se habló previamente con ella, y ahora no, el proyecto de acuerdo se presentó en la pasada sesión del Ayuntamiento sin informarle nada.

Expuso que, además, como nunca había ocurrido en el órgano colegiado, el punto se votó tres veces, ya que al principio no alcanzaban los votos suficientes para aprobarse, y al final una regidora cambió su voto.

“Pierden una votación y no la aceptan, hacen que cambie una regidora su voto, tres veces se discutió; es increíble lo que sucedió, pero yo soy muy respetuosa de las instituciones”, manifestó Valadez.

Refirió que debido a ello está valorando interponer una denuncia ante las instancias que corresponda por violencia política en razón de género, “pero por lo pronto yo estoy tomando la decisión que se tomó de mala manera en el Cabildo, pero se tomó”.

Afirmó que ayer hizo entrega-recepción de las dos comisiones que coordinaba, que son la de Deporte y Cultura Física y la de Trabajo y Previsión Social.

“Me voy muy con la frente en alto, y muy tranquila, porque se hizo un excelente trabajo, vamos a dejar la vara muy en alto, y ojalá que los regidores que se quedan a cargo puedan darle continuidad a ese trabajo”, expuso.

