Acusa rarámuri a funcionario estatal de acoso laboral

Ciudad Juárez.— Después de ayudar a un habitante de su comunidad a redactar una carta para pedir el apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez, la rarámuri Evelyn María Cera Domínguez, de 36 años de edad, acusó públicamente de acoso laboral al titular local de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), Fernando Motta Allen.

Cera, quien trabaja desde hace cinco años en la dependencia estatal, explicó que la mayoría de los habitantes de su colonia no saben leer ni escribir, por lo que cuando alguien necesita realizar algún oficio ella les ayuda a redactarlo, como lo hizo con un rarámuri, quien solicitó el apoyo a la gobernadora para obtener una camioneta que sirva para los artesanos, drenaje y material de construcción.

PUBLICIDAD

Dijo que la solicitud que ella redactó en su casa, con una computadora que le fue regalada, le fue entregada a la gobernadora el pasado 11 de marzo, por el mismo solicitante. Pero al enterarse de la petición, el jefe de Coepi en esta frontera la cuestionó si ella la había hecho y le dijo que el licenciando José Alfredo Díaz de León (quien no labora en la dependencia) le daría instrucciones de lo que procedería con el oficio que fue recibido por Campos Galván.

“El licenciado José Alfredo Díaz de León me dijo que lo que estaba haciendo era pelear con el gobierno y que yo iba ir a la cárcel porque eso era desacato, que estaba suspendida por tiempo definitivo de mi trabajo, pero al mismo tiempo hacía señas con la mano en el cuello como cuando se lo cortan. Cuando me decía eso me hablaba de artículos y leyes que yo no entendía, aparte de todo esto, el equipo Coepi de Juárez sufre de acoso laboral por parte del licenciado Fernando Motta”, aseguró en la carta dirigida para el titular estatal de Coepi, Enrique Rascón Carrillo.

“Yo soy de la comunidad rarámuri de la colonia Tarahumara, asentamiento a las faldas del cerro ‘Lea La Biblia’. Al mismo tiempo trabajo en Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas en Juárez (…) Quizás con esta carta esté en riesgo mi trabajo, pero creo que con lo que me pasó me dio valor, si esto me hubiera pasado hace cinco años lo hubiera dejado así pero no, ahora no”, dijo la madre de tres hijos.

Cera Domínguez relató que Díaz de León le dijo que investigarían si el oficio salió de su computadora en la dependencia.

También aseguró que el equipo de Coepi sufre de acoso laboral por parte de su titular en la Zona Norte, quien frecuentemente les dice que si no están a gusto él les hace una carta de recomendación.

“La última vez fue cuando a dos de mis compañeros el licenciado Fernando Motta les dijo que los que estaban en contra de él que con una mano le agarraba el cuello y con la otra lo aplasta con todo el poder que tiene él, que no por nada estuvo en Seguridad Pública”, relató.

“Si los licenciados tratan así al personal de Coepi de Juárez, ¿qué pueden esperar las comunidades asentadas en esta frontera? (…) si no se autoriza el oficio que mal, a seguir tocando puertas, no pasa nada. Yo veo más mal poner a una persona que no está calificada para trabajar con las comunidades indígenas como los licenciados Fernando Motta y José Alfredo Díaz de León”, señaló la rarámuri.

Al respecto, el titular estatal de Coepi aseguró ayer a El Diario de Juárez que Díaz de León no labora en la dependencia. Y que por parte de su personal no se permitirá ningún tipo de acoso laboral, menos a los integrantes de los pueblos originarios, y mucho menos a una mujer.

“Hemos estado en trabajo con el equipo de trabajo de Ciudad Juárez, han estado en pláticas entre ellos, por lo que le hemos estado poniendo atención muy puntual a esta situación”, dijo Rascón Carillo, quien aseguró también que hasta la tarde de ayer no había podido comunicarse vía telefónica con Cera Domínguez, aunque lo había intentado.

El funcionario dijo que “más allá de una situación de esa índole se alcanza a visualizar un mal entendido, por así decirlo, porque fui muy puntual a hablar al representante de esta dependencia en Ciudad Juárez, con el licenciado Fernando Motta Allen, en donde él está en todo el entendido de que no va a ver y no vamos a permitir ningún tipo de acoso laboral”, apuntó.

Rascón Carillo dijo que atenderá de manera personal la situación y que ayer dio órdenes al área de Recursos Humanos para prevenir cualquier tipo de represalia, debido que lo que se busca es el diálogo.