Acusa PRD a PAN de acaparar nominaciones

Ciudad Juárez— La dirigencia local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de acaparar las nominaciones en los distritos electorales locales, a pesar del acuerdo entre ambos de ir en alianza en la mayoría de las demarcaciones en la entidad.

José Alfredo Ramírez Rentería, presidente del PRD en Juárez, señaló que solicitará a la dirigencia nacional intervenir en la designación de candidatos a diputaciones locales dentro de su coalición con el albiazul, y acusó que falta precisión en las postulaciones.

“Falta claridad y prácticamente el PAN está acaparando todas las postulaciones, sobre todo en los distritos 08, 09 y 10”, acusó Ramírez.

En relación con el tema, José Luis Acosta, dirigente estatal del “Sol Azteca”, aseguró que no se trata de un acaparamiento por parte de Acción Nacional, sino que todavía no están listos los acuerdos en lo local.

“En Juárez no hay definido nada; en un principio se dijo que iríamos solos en los distritos 02 y 06, luego se cambió a los distrito 08, 09 y 10, después el PAN manejó otra información, no hay definición todavía. No le quiero decir que todo ha sido miel sobre hojuelas, pero van avanzando los acuerdos”, comentó.

Según Acosta, el PRD iría solo en 11 distritos, de los cuales al menos 7 se ubican en esta frontera, 2 en Chihuahua, uno en Guachochi y otro en Guerrero; en el resto se aliará con el PAN.

El pasado 1 de febrero, el dirigente estatal del PRD confirmó que la candidata de su partido rumbo a la gubernatura será María Eugenia Campos Galván.

Agregó que esta decisión se facilitó porque en Chihuahua se decidió nombrar a una abanderada y la alianza por la gubernatura no se hubiera podido consolidar si el candidato del PAN hubiera sido hombre.

Acosta adelantó que irán en coalición con otros partidos en 18 municipios, entre ellos Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Meoqui, Camargo, Delicias, Hidalgo del Parral, Aldama, Guerrero, Namiquipa y Madera.

