Acusa funeraria abuso de autoridad

Ciudad Juárez.- El departamento jurídico de la funeraria Latinoamérica acusó de abuso de autoridad a la directora de Desarrollo Urbano del Municipio, Lili Ana Méndez Rentería, ya que, pese a que aseguran que ya cumplieron con renovar la documentación requerida, no les han levantado la clausura del crematorio.

Gustavo Pérez, representante legal de la empresa, dijo que los tres motivos por los que la dependencia hizo la sanción fueron que la licencia que se venció en marzo no había sido renovada, hubo cambio de representante sanitario y no lo habían notificado ante la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris), y porque no se había hecho plan de contingencia de Protección Civil para este año.

Sin embargo, luego de que cumplieron con estos tres requisitos la funcionaria se niega a entregarles la licencia y cada vez exige más que puntos que no le corresponden a su dependencia, señaló.

“Le solicitamos que nos entregue la licencia debido a que ya está pagada y que quitaran los sellos del crematorio, a lo cual se ha negado. Después argumentó que teníamos una situación con Ecología y le demostramos con un escrito que la directora de Ecología otorgó un documento en el que dice que no hay ningún problema, pero ella sigue terca”, mencionó.

Ante esto dijo que ya levantaron un juicio de nulidad en el Ayuntamiento y tenía hasta el martes para responder, lo cual no hizo.

“Ella se ha ido al desacato y no nos ha querido ni quitar los sellos ni darnos la licencia, porque dijo que por sus pistolas no lo va a hacer y eso es contra la ley”, agregó.

‘Olores son por las bolsas para cuerpos Covid’

Ante las quejas que antes de la clausura habían manifestado los vecinos de esta funeraria sobre fuertes olores que emana el crematorio, así como humo negro, Gustavo Pérez dijo que les falta información, ya que esto es causado por el plástico con el que van envueltos los cuerpos Covid y no por malas condiciones del lugar.

Explicó que, por órdenes de la Secretaría de Salud, los cuerpos Covid deben ser cremados junto con la mortaja, es decir, no pueden sacarse de las bolsas de neopreno.

Destacó que los hornos de este crematorio cumplen con los estándares más exigentes incluso de la Ciudad de México.