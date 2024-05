Acusa candidata de MC a Cuéllar de mentir sobre pavimentación

Ciudad Juárez.- Esther Mejía Cruz, aspirante a la Presidencia Municipal por Movimiento Ciudadano, respondió que el presidente con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, miente al hablar de pavimentación. “Son pocas calles que se han pavimentado, me han dicho que parece que inaugura la misma calle muchas veces porque la ciudadanía no las miramos, en algunas viviendas no se puede acceder y le he mandado fotos”, expuso.