Acumula Poliplaza decenas de quejas

Ciudad Juárez— En menos de dos meses suman 24 quejas documentadas por la Dirección de Salud municipal interpuestas por empleados del Gobierno local que demandan intervención para resolución de inconvenientes con Poliplaza Médica, informó Daphne Santana Fernández, directora de esa dependencia.

Las quejas más comunes son las citas tardías con especialistas y en la mitad de ellas se ha llegado a una solución conjunta, aseguró.

Dijo que el Municipio realizó cambios en su reglamento orgánico y que se elaboró un diagnóstico de salud de manera reciente.

El Diario dio a conocer a través de un reportaje que empleados municipales y sus familiares señalan a personal del hospital Poliplaza Médica por una serie de presuntas negligencias que se habrían traducido en defunciones de sus seres queridos o que los dejaron con secuelas físicas graves.

A finales de agosto pasado la Dirección de Salud asumió la responsabilidad de supervisar y coordinar el cumplimiento del contrato subrogado a ese hospital y no la Oficialía Mayor, como era antes.

El contrato se realizó en administraciones anteriores para que los empleados municipales recibieran en Poliplaza Médica los servicios de salud, informó Santana.

Indicó que el presidente municipal Armando Cabada “hizo la propuesta de ese cambio, preocupado en brindar el mejor servicio a nuestros compañeros”.

Desde que Salud está al frente en la supervisión de la atención que Poliplaza ofrece a los empleados, en agosto pasado, las quejas por escrito de los derechohabientes sumaban 24 hasta ayer.

La directora de Salud expuso que se busca colaborar con el hospital principalmente en consultas de primer contacto, que si no se hacen de manera correcta se traducen en problemas mayores de hospitalización.

“En los últimos meses las quejas se han ido acrecentando, entonces obviamente esto ya llegó a manos del presidente y se solicitó hacer un cambio en la coordinación. Se han ido documentando las quejas porque la salud es algo muy sensible en donde no podemos esperar, se tiene que actuar rápido, no estamos hablando de papeleo”, dijo la funcionaria.

El hecho de que Salud coordinara, en vez de la Oficialía Mayor, “se dio porque aquí somos médicos y hablamos en el mismo idioma (que en Poliplaza) y queremos trabajar en conjunto para que la atención de los empleados sea la adecuada”.

Agregó que atiende la inquietud que se expone también por parte del sindicato de trabajadores municipales y de los jubilados, quienes de forma conjunta con la Dirección de Salud han logrado ser escuchados en algunos casos delicados.

Ejemplificó con el caso expuesto ayer por El Diario de Jesús Pinales, “quien afortunadamente ya está en su casa gracias a la cooperación de ambas partes”.

“Otro aspecto en lo que estamos trabajando en conjunto Poliplaza Médica y Dirección de Salud es en la saturación de consultas con especialistas, que provoca que los pacientes tengan esperas de hasta cuatro meses o más para obtener un pase médico y esto pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores del Municipio”, afirmó.

Santana Fernández aceptó tener conocimiento previo de los casos documentados ayer por El Diario, pero dijo que ocurrieron antes de que se hicieran los ajustes para que Salud municipal tomara la coordinación con Poliplaza Médica.

Los casos refieren las muertes de Griselda Karina Salazar Soto, de 28 años y madre de dos hijos de 8 y 2 años, quien falleció el pasado 11 de agosto; Guadalupe Morales González, de 67 años, fallecida el 16 de agosto pasado por secuelas de una operación intestinal con una infección que habría contraído en el hospital, y el de Raúl Valadez, de 54 años, quien fue dado de alta con muerte cerebral sin la anuencia de la familia y murió ese mismo día 20 de septiembre, según los familiares.





Acuerdan acortar tiempos para atención

La funcionaria informó que el pasado miércoles sostuvo la primera reunión como coordinadora con los responsables de la administración del hospital.

En dicho encuentro se acordó acortar los tiempos de espera de los pacientes para recibir atención especializada, así como que se permitiera que dos médicos del Municipio tuvieran acceso a las instalaciones hospitalarias para evaluar constantemente la atención de los trabajadores internados.

Dijo también que desconoce si el contrato de 15 años que tiene el Municipio con Poliplaza –de los cuales han transcurrido ya ocho– está en revisión.

Comentó que sus atribuciones tienden a dar cabal cumplimiento al servicio a efecto de que los empleados reciban esta prestación sin contratiempos.

Santana Fernández indicó que las quejas que se tienen recaen en el departamento de Trabajo Social, por lo que ha sido reforzado las 24 horas en Poliplaza Diamante, donde los derechohabientes reciben las primeras consultas médicas.

“Casi la mitad de las quejas han tenido solución, pero son aquellas más sencillas, que tienen que ver con la expedición de recetas o acortar los tiempos para consultas con especialistas”, explicó.

Dijo desconocer cuánto dinero paga el Municipio a Poliplaza cada mes, pero estimó que oscila en los 14 millones de pesos canalizados para la atención de 26 mil trabajadores y sus familias, que demandan diariamente 22 consultas con médicos generales y 20 con especialistas, estipuladas en el contrato.

“La Dirección de Salud está comprometida en la cooperación con Poliplaza para trabajar en conjunto y beneficiar a los empleados municipales”, finalizó Santana Fernández. (Staff / El Diario)





