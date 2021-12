Acumula Poliplaza 200 quejas en 3 meses

Ciudad Juárez.- En los tres primeros meses de la administración local 2021-2024 se han registrado 200 quejas contra el servicio médico en el hospital Poliplaza, informó la directora de Salud del Municipio, Daphne Santana Fernández.

Explicó que de septiembre a noviembre se documentó ese número de denuncias de los derechohabientes municipales, principalmente por mala calidad de la atención de primer contacto.

“Hablamos de pacientes a los que se les cancelan sus citas y no se les notifica o que esperan mucho para la atención de su primera cita o que el médico no revisó de manera adecuada en la primera cita, o que el paciente acude a Urgencias y lo traen de Urgencias Diamante a Urgencias hospital, y no le definen cuál es el médico que lo va a tratar y mucho menos el diagnóstico, y esas pérdidas de tiempo pueden poner en riesgo al paciente”, expuso.

El caso más reciente de negligencia médica en Poliplaza lo reportaron esta semana los familiares de la paramédica Karla Jaqueline Herrera Valles, quien el lunes fue ingresada por intoxicación con medicamento y se encuentra grave. Acusaron que una supuesta negligencia por falta de atención dejó en coma a la rescatista de 23 años, ya que hasta después de ocho horas se le empezó a brindar tratamiento, el cual no fue suficiente.

Santana afirmó que la dependencia está a la espera de la queja formal de la familia o de la Dirección de Protección Civil.

Anotó que la Dirección de Salud está verificando el estado de Karla Jaqueline y se corroboró que está siendo atendida conforme al diagnóstico de su médico tratante.

“Nosotros no podemos designar ni somos la parte que designamos si hubo una negligencia médica o no, lo que sí es que no sería la primera queja de esta índole”, expuso la funcionaria.

Explicó que las denuncias registradas se enviaron a Poliplaza, a la Secretaría del Ayuntamiento y a Oficialía Mayor para que revisen si hay una falta o no al contrato del servicio subrogado.

El regidor Víctor Manuel Talamantes Vázquez, coordinador de la Comisión de Salud, afirmó que la cartera tiene muchas quejas de trabajadores del Municipio sobre el servicio de Poliplaza.

“Tenemos conocimiento de muchas situaciones en las cuales no se ha atendido ni de forma correcta ni de forma adecuada ni de forma oportuna, e inclusive muchas veces no con la calidad que se requiere”, anotó.

Afirmó que la Dirección de Salud le entregó un documento con todas las irregularidades que se han presentado en Poliplaza y las empezó a revisar una por una.

“Habla de alrededor de 16 o 18 puntos en los que no ha cumplido con el acuerdo que se tiene, de acuerdo al contrato de licitación”, mencionó.

Talamantes dijo que las denuncias son relativas a diferimientos de fechas para la atención médica, trato descortés en Poliplaza Diamante, posponer reiteradamente consultas médicas con especialistas y ausencia del urgenciólogo en el área correspondiente, entre otras.