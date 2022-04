Acumula ‘otra Aras’ 38 denuncias aquí

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General del Estado en la Zona Norte reportó contar con 38 querellas interpuestas en contra de la empresa JBI Business, encabezada por quien aparece ante el ministerio público como imputado, Carlos Jair P. T.

De acuerdo con Oscar Márquez, vocero local de la FGE, las quejas empezaron a ser recibidas a finales de 2021 y la última se presentó en marzo pasado.

PUBLICIDAD

“Es igual, exactamente como el de Aras (…) Invitan a personas invertir su dinero, a cambio de generar dividendos superiores a los que entregan los bancos, pero aquí las querellas es porque hay un presunto, y está identificado, que se fue sin responder por el dinero de los clientes (…) Carlos Jair P. T.”, dijo el vocero. “Está como imputado, el tema del delito es exactamente igual que lo de Aras: fraude. Está como imputado nada más, no está detenido ni nada todavía, están las investigaciones desarrollándose, es igual que el tema de Aras; se están integrando las carpetas”, agregó.

Una búsqueda de la razón social denunciada no arrojó resultados en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Información presentada ante este medio por Leopoldo Gil, que se dijo afectado por la empresa, indica que el esquema consistía en la emisión de pagarés firmados por el hoy imputado.

“El C. Carlos Jair Peña Trochet (en lo sucesivo ‘suscriptor o deudor’) por medio del presente hago constar que debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la C. Leopoldo Gil (en lo sucesivo el ‘beneficiario’) la cantidad de $171,000”, dice el pagaré mostrado. En entrevista vía telefónica, Gil señaló que fue invitado a participar como inversionista en junio del año pasado, cuando le ofrecieron ganancias de 50 mil pesos mensuales por su colocación de recursos.

“Tipo algo similar como lo de Aras, es prácticamente lo mismo: te inducen, haces un contrato, te dan una ganancia y metes más, y luego te dan otra ganancia, y cuando tienes bastante, pues ya no te entregan nada, y ya se escondieron y se fueron”, dijo Gil, que señaló que tenía contacto con el imputado a través de la aplicación de teléfono WhatsApp.

“Ya no me contesta, ya me bloqueó, desde septiembre, como al mes que le estuve hable y hable”, agregó Gil, que señaló estar preparando sus documentos para también acudir a la FGE.

La información mostrada por el afectado señala que JBI indicaba a los beneficiarios que los pagos se realizarían a través de la oficina ubicada en la calle Sierra de los Mineros 5518, en la colonia La Cuesta, donde ayer se informó que el domicilio no tiene relación con la firma.

Datos de FGE indican que estas demandan se suman a las 136 acumuladas en la Zona Norte contra la también firma de inversión Aras Investment Group, contra la cual se acumularon más de tres mil 800 quejas en el estado y por lo cual hay tres personas arrestadas y dos vinculados a proceso por los delitos de fraude y asociación delictuosa.