Acumula agosto más de 300 contagios

Ciudad Juárez— En lo que va de agosto, 322 juarenses han resultado positivos a Covid y 19 han perdido la vida, informó la Secretaría de Salud.

Desde que inició la pandemia, que ahora embate con su tercera oleada, se han documentado 33 mil 928 contagios oficialmente en esta ciudad, de los cuales 3 mil 827 han muerto.

De momento el Hospital General está al 50 por ciento de su ocupación, el de zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 20, mientras el 66 también del IMSS al 6 por ciento, y el 35 no tiene pacientes Covid.

A nivel estatal hay 105 internados y 23 están graves, intubados, se constató a través de la red de datos de sanatorios para Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

Ayer en la entidad hubo al último corte 136 nuevos positivos, además 5 fallecidos y 126 recuperados. Chihuahua llegó así a 74 mil 185 enfermos; de éstos, 7 mil 743 son víctimas mortales y 63 mil 278 han sanado, esto en tanto que continúa el semáforo epidemiológico amarillo –riesgo moderado– en todo el territorio.

“Estamos viendo el mayor número de contagios en personas no vacunadas o que llevan sólo una dosis. Incluso, en su mayoría las personas hospitalizadas han sido quienes no cuentan con esquema completo”, afirmó Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, exhortó a que la población mantenga la sana distancia, higiene y uso del cubrebocas. Además, señaló que es de suma relevancia evitar reuniones o asistir eventos masivos, pues, enfatizó, aunque el indicador oficial los permite, no es recomendable arriesgarse.

“Sí hemos visto eventos que se han llevado a cabo y la gente no está guardando las medidas preventivas, no usan el cubrebocas o lo traen colgando y eso no debe ser permitido. Esas aglomeraciones causan nuevas líneas de enfermedad. Es importante que los gobiernos municipal, estatal y federal estemos pendientes”, indicó.

Ambos profesionales recordaron que la embestida actual del SARS-CoV-2 se acompaña de otras variantes, entre ellas la Delta, de India, y –se constató por Transparencia– también la mutación Lambda, de Perú, que se posicionan como las de mayor virulencia y peligrosidad. Por ello, apelaron a la conciencia social.

