Acuerdan fortalecer Operativo Espejo

Ciudad Juárez.— Para evitar otra nueva tragedia como la ocurrida en San Antonio, Texas, donde 53 migrantes indocumentados perdieron la vida dentro de una caja de tráiler, autoridades binacionales sostuvieron una reunión el pasado jueves en la que acordaron reforzar el Operativo Espejo, que consiste en el rescate a las personas que intentan cruzar la frontera, dijo el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

Manifestó que esta estrategia ha logrado reducir en un 60 por ciento el flujo migratorio hacia el vecino país; sin embargo, no se ha logrado detener a traficantes de indocumentados.

Lo anterior debido a que los ‘polleros’ se ocultan fácilmente, tal y como pasó en San Antonio, donde el chofer intentó esconderse entre las víctimas, dijo el funcionario.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Patrulla Fronteriza y la Aduana estadounidense, además de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y Estatal.

“Lamentable lo que ocurrió en San Antonio, pero en eso estamos trabajando nosotros, quitarle toda esa gente a la delincuencia para que no abusen de ellos. Fue inhumano cómo fueron trasladados y lamentables los hechos, por eso estamos trabajando tan cercano a las autoridades norteamericanas para que no nos llegue a pasar esa situación”, aseguró Muñoz.

El jefe policiaco dijo que la SSPM busca no sólo evitar que los indocumentados arriesguen su vida al cruzar la frontera, sino librarlos de la delincuencia si deciden quedarse en esta ciudad.

“Nos falta hacer mucho a nosotros, pero ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que no logra pasar? Yo creo que hay mucha gente que viene también, que si no logra el ‘sueño americano’, puede realizar su vida en Ciudad Juárez. Hay mucha gente ya, no mexicana, que se queda a hacer su vida aquí”, agregó el titular de la SSPM.

El Operativo Espejo comenzó a realizarse en esta frontera a partir de enero de 2020, y después fue llevado a otros puntos entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con reportes periodísticos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y autoridades de la Border Patrol, llevaron a cabo la madrugada del 17 de enero de 2020 un recorrido que tuvo como objetivo la búsqueda de armas de fuego, droga y traficantes de indocumentados.

Las labores de prevención y vigilancia se desarrollaron en la línea divisoria del cruce internacional Jerónimo-Santa Teresa, hasta llegar al puente internacional Zaragoza, con la participación de un importante número de elementos y la autoridad estadounidense.

Esta semana agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en coordinación con personal de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, localizaron a cuatro migrantes que buscaban cruzar a Estados Unidos de manera ilegal así como un corte en el muro.