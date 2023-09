Operativos para resguardar migrantes luego de bajarlos de los trenes de carga, fue una de las estrategias planteadas en una reunión ayer encabezada por el comisionado de Migración del Gobierno federal, Francisco Garduño Yáñez.

“Van a ser operativos humanos para poder rescatarlos y no poner en riesgo su seguridad”, dijo el comisionado, y ante el cuestionamiento de si serán bajados de los trenes, dijo: “Ese es el propósito”, aunque no tienen aún planteado qué se hará con los migrantes que bajen de los vagones.

Garduño Yáñez estuvo al frente de una reunión la mañana del viernes que duró más de tres horas, en la que convocó a autoridades municipales, estatales y federales de México, así como otras de Estados Unidos como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para resolver el problema del paro de funciones de los ferrocarriles en el lado mexicano de la frontera.

No obstante, el funcionario no declaró cuáles serían los puntos de revisión y descenso de migrantes de los vagones. Al respecto dijo que “vamos a dar a conocer posteriormente los puntos de contención, porque si no no tiene sentido la estrategia”.

Además, anunció que habrá un nuevo albergue provisional de carpas de plástico que será montado por el Gobierno municipal y el Instituto Nacional de Migración.

Será el Gobierno de Juárez el que anuncie el lugar en el que se levantarán las lonas para dar paso a los migrantes que han llegado a la ciudad en búsqueda de ingresar a Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre los riesgos de vivir en espacios improvisados hechos de materiales como plástico, el comisionado respondió que “más riesgo es que estén en la calle y con el frío; ahí tendrán alimentación, abrigo y sustento”.

Aunado a estos albergues de lonas plastificadas como el instalado en meses pasados a las espaldas del terreno que alberga el Biblioavión, en la avenida David Herrera Jordán, Garduño Yáñez agregó que se trabaja en la búsqueda de un edificio que albergue la nueva estancia provisional del instituto a su cargo, en reposición de la incendiada el 27 de marzo de este año, siniestro en el que murieron 40 personas y 27 más resultaron heridas.

Otras de las decisiones tomadas durante la reunión de la mañana del viernes fueron ubicar los puntos estratégicos, junto con Ferromex, para el rescate y disuasión de la población migrante que usa este transporte, además de contar con medios de transporte aéreo y terrestre para su retorno.

De acuerdo con información del INM, del 1 de enero a septiembre de 2023, agentes federales de Migración “han rescatado” a un millón 469 mil 787 migrantes, de los cuales 788 mil 089 han sido retornados vía terrestre y aérea, aunque en el comunicado emitido con esta información no se precisa a qué destino se les regresa.

Hay colaboración, dice Maru

En una junta de trabajo que reunió a autoridades de los tres niveles de Gobierno y de Estados Unidos, se acordaron operativos para contener la crisis migratoria y atenderlos en esta frontera, se informó al final.

En la reunión, que se realizó en un hotel de la ciudad y tuvo una duración de más de tres horas, estuvo el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez; la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Por parte de las autoridades norteamericanas acudió el cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Eric S. Cohan, y mandos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se informó.

“Tuvimos una reunión de mucha discusión en el buen sentido, de análisis de la situación y nos comprometimos a trabajar el Gobierno federal, estatal, municipal y de Estados Unidos, así que esperemos que esto rinda frutos pronto y podamos solucionar los problemas que aquejan a los juarenses”, dijo la gobernadora.

Expuso que se realizarán acciones “cada quien desde su ámbito de facultades, operativos conjuntos, campañas de conocimientos de los migrantes sobre la situación, cuáles plazas los están recibiendo por Gobierno federal, en qué fronteras”.

Afirmó que el Gobierno del Estado participará en operativos a la par con el Instituto de Migración y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Este es un problema que se ha presentado pero ella (la gobernadora) es muy inteligente y muy sensible y saldremos adelante para resolver este... yo apoyo todo lo que la señora gobernadora diga”, mencionó el comisionado de Migración.

Sobre el uso de trenes de carga por parte de los migrantes para trasladarse, dijo que se llegó a un acuerdo con Aduanas de Estados Unidos: “ya llegamos a un acuerdo con CBP en relación al tramo que a ellos les corresponde en su territorio y va a haber buenos resultados”.

Agregó que con el Gobierno estatal se estarán dando a conocer los avances en estas acciones.

Garduño afirmó que en conjunto con el Municipio se instalará un albergue temporal para los migrantes, declinó decir qué otros operativos se pondrán en marcha para no alertar a los viajeros.

El representante del Gobierno del Estado en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández, dijo que en la reunión se acordó generar información estadística diariamente entre las diferentes autoridades y la gobernadora pidió específicamente que hubiera seguimiento a esto.

Afirmó que además de parar el flujo migratorio en Chihuahua, “son varias las acciones que se van a tomar, no solamente esa” sino otras que se acordó no revelar hasta tener los resultados.