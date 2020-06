Acudió como ciudadano, asegura Ramón Galindo

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Luego de que se identificó la asistencia del subsecretario de Desarrollo Social estatal Ramón Galindo Noriega en la caravana antiAMLO que se realizó el sábado en esta frontera, el funcionario aseguró que no forma parte del grupo organizador de las manifestaciones.

Esto luego de que el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, acusó a través de sus cuentas en redes sociales la asistencia del funcionario y exhortó al Gobierno del Estado a corregir la conducta de Galindo.

“Lo condenable es que funcionarios de alto nivel del Gobierno estatal como el subsecretario de Desarrollo Social esté en eso, tiene a su cargo un área muy sensible que no debe politizarse. El gobernador Corral debe corregir tan deleznable actuar de su funcionario en Juárez”, señaló.

Por su parte Galindo Noriega aseguró que acudió a la manifestación en un horario fuera de su responsabilidad pública.

“Mi carácter de servidor público no me quita mi categoría de ciudadano y menos cuando las condiciones de la ciudad se han visto tan afectadas por una política federal tan centralista. Fue una expresión civil, no organizo caravanas ni estoy convocándolas”, dijo.

“Me sorprendió mucho su declaración. Yo esperaría que gente como Juan Carlos Loera hablara con el presidente para que se dé cuenta que sus comentarios lastiman a buena parte de los mexicanos, creo que el comentario de Juan Carlos está fuera de tono”, dijo Galindo Noriega.

Este sábado fueron decenas de personas las que a bordo de sus vehículos participaron en la caravana de protesta con el presidente Andrés Manuel López Obrador; el contingente fue superior al registrado en la caravana del pasado 30 de mayo.

Aunque entre ellos había gente simpatizante de diferentes partidos políticos, fue notoria la presencia de militantes panistas como Galindo Noriega, quien llegó al sitio de partida saludando a la mayor parte de los ahí presentes.

Ese día se registraron caravanas en al menos 113 ciudades del país, más de doble que en la anterior convocatoria hace dos semanas, comentaron los organizadores. Además de esta frontera, en el estado participaron manifestantes de las ciudades de Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Chihuahua, Ojinaga y Parral, la mayoría a partir de las 5 de la tarde.

El pasado 30 de mayo se registró la participación de manifestantes en caravana convocada por el mismo grupo en 40 ciudades del país, en las que se incluyeron ciudades como Chihuahua, Delicias y Juárez.