Acuden pocos a campaña de donación de sangre

Ciudad Juárez- El SNTE joven42 realizó ayer junto con el Banco de Sangre su cuarta campaña anual Regalando Vida, con la que pretendió conseguir más de 50 unidades de sangre; únicamente lograron reunir 22.

Sofía Nereida Vega, coordinadora del SNTE joven 42 en la región norte, indicó que algunas de estas unidades serán dirigidas a niños con cáncer de la organización Apanical.

“La intención es que la ciudadanía se una a nuestras campañas de donación y que vean que podemos salvar vidas”, dijo.

Asimismo, comentó que una de las mayores dificultades —que se vence con la empatía— es que algunas personas tienen miedo de la sangre o de que les vaya a doler. “Falta educar a la sociedad. Hacer conciencia de que todos podemos necesitar (sangre) en algún momento”, dijo.

“Cada año lo llevaremos a cabo. No vamos a desistir. Hay veces que se nos acaban los familiares, y cada unidad de sangre cuesta alrededor de mil 500 pesos cuando se compra. Entonces podemos evitar el gasto y salvar vidas”, agregó.

Los requisitos de quienes se acercaron a donar fueron portar una credencial oficial vigente con fotografía, así como tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, y tener un ayuno mínimo de cuatro horas.

Además, no padecer infecciones contagiosas, no ser adicto a drogas, no haber padecido infecciones virales en los últimos siete días, y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas.

La campaña tuvo lugar en las instalaciones del SNTE42, ubicadas entre Camino Viejo a San José y Laguna de Siranoes, en un horario de 8 de la mañana hasta antes del mediodía. (Alejandro Vargas)

[email protected]