Acuden más de 2 mil rezagados por refuerzo

Ciudad Juárez.— La indecisión fue el factor por el que Guadalupe Hernández Nevárez, de 67 años, descartó aplicarse antes su booster (tercera dosis) contra el Covid-19, afirmó. No obstante, luego de reflexionar, concluyó que lo mejor para su salud y la de quienes la rodean era aplicarse el refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca, ayer durante el inicio de la jornada de revacunación dirigida a las personas rezagadas en Ciudad Juárez.

“Soy adulto mayor, pero rezagada, al principio dije: ‘no creo que sea tan necesario’, porque sí me protegía, vivo sola y tomo todas mis precauciones: cubrebocas, limpieza; pero empecé a ver que sí se necesita, y ahora que escuché que también se la están poniendo a los que estamos atrasados, me acerqué”, externó la mujer en la sede del Estadio Juárez, ubicado entre Reforma y Sanders.

PUBLICIDAD

Al corte de mediodía de la campaña, que continuará este martes 12 y mañana miércoles 13, se aplicaron (también como inyecciones secundarias) 2 mil 110 dosis del antes citado biológico británico. Asimismo, 173 de CanSino, que está siendo dirigido a los que hasta ahora no han recibido blindaje anti-SARS-CoV-2, aunque cabe resaltar que este último, de origen chino, no está aprobado para cruzar hacia Estados Unidos.

“La vacuna es importante, es requisito para nuestra salud y bienestar”, aseveró la ciudadana entrevistada. Compartió su opinión Lourdes Cárdenas, de 68 años, quien aunque sí fue por su booster en su momento, en esta ocasión acompañó a su esposo José Garrido, de la misma edad. Afirmó que ha visto que el coronavirus está alzándose otra vez en Asia, Europa y el vecino país, por lo que es importante la inyección.

“No nos está costando nada. Gracias a Dios la tenemos. Han muerto muchos doctores, enfermeras y más personas que han atendido a los enfermos en áreas contaminadas y no nos cuesta nada hacerlo por aquellos que murieron. Muchos no podían entrar a sus casas con sus familiares por temor a contagiarlos. Le pedimos a Dios una cura, nos manda la vacuna y no nos la ponemos. Debemos pensar en eso”, indicó.

Aunque sí hubo afluencia en los puntos para inoculación, no existieron prolongados tiempos de espera. En el Gimnasio del Colegio de Bachilleres (Cobach), entre las calles Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos, los asistentes tampoco demoraron en la aplicación y lo mismo se constató en la Universidad Tecnológica, en Universidad Tecnológica 3051, pues la gente entró sin largas filas en el horario de 08:00 a 14:00 horas.