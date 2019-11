Acuden familiares de víctimas de camión quemado a hospital

Ciudad Juárez— Entre lágrimas e incertidumbre se mantienen familiares de los empleados de la maquiladora Termocontrols, que resultaron con quemaduras luego de que desconocidos le prendieran fuego al camión de personal en el que viajaban esta madrugada.

Los seres queridos de los obreros lesionados, arribaron esta mañana a Urgencias del nosocomio 35 del IMSS para saber el estado de salud de sus hermanos, madres y padres, que sufrieron quemaduras.

Martha López, de 50 años de edad, recibió la noticia esta mañana de que su hermana María del Carmen López, de 41 años, que trabaja en la referida empresa, fue trasladada en la madrugada a dicho nosocomio para ser atendida; no saben cómo está.

"Apenas nos avisaron en la mañana que les habían prendido el camión pero no sabemos ni cómo esta porque no nos han dicho nada. Nos avisó mi sobrino, es el hijo de mi hermana. Me dijeron que hubo muchos policías buscando a los que habían hecho eso. No sabemos nada ahorita y no, no sabemos nada", dijo.

A su vez, Ángela Avelar, de 53 años, ya pudo hablar con su esposo Pedro Moreno Salas, de 53 años, también operador de la maquiladora, quien sufrió quemaduras en su rostro y brazo izquierdo; está estable.

"Gracias a Dios está bien. Ahorita ya pasé a verlo y está bien. El tiene 15 años trabajando ahí. Es operador. Nos avisaron como a las 3 o 4 de la mañana. Nos avisó la enfermera de la maquiladora, nos dijo que el camión donde lo transportaban había sufrido un incidente, pensamos que había sido un choque y no, resultó que lo habían quemado", indicó.

De acuerdo a información del personal médico, dos de ocho obreros de la empresa maquiladora que ingresaron fueron dados de alta, mientras que el resto permanece bajo observación médica.

La quema del transporte de personal aconteció junto a múltiples hechos delictivos simultáneos antes de que fuera realizado un cateo en el Cereso estatal número 3, donde participaron los tres niveles de Gobierno.