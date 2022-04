Acuden derechohabientes a cita al IMSS y encuentran cerrado

Ciudad Juárez.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que recibieron cita para hoy y no fueron atendidos, pues el personal no acudió a laborar por ser días santos.

“Nos hicieron dar la vuelta deoquis y no es que uno haya venido así nomás, alguna gente tenía cita programada desde diciembre”, expresó una de las inconformes que acudieron a la Unidad Médica Familiar número 61, localizada en la zona Pronaf.

Mencionaron que al llegar a la institución encontraron cerrada la clínica y los guardias de seguridad les informaron que no había personal médico.

“¿A poco no saben con anticipación que ese día no van a trabajar? No entiendo para que dan cita si va a estar cerrado”, comentó otro de los derechohabientes.

De acuerdo al sitio web del IMSS, las unidades de medicina familiar no trabajarían a partir de hoy jueves 14 de abril regresando a sus actividades el lunes 18.

Con respecto a los hospitales así como urgencias, laborarán de manera normal durante estos días de semana santa 2022.

Sin embargo, de acuerdo a las personas que acudieron a su cita, el mismo personal fue quien les agendó esta fecha.