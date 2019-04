Acuden ante Profeco por daños y lesiones

Ciudad Juárez— Luego de casi un año que sucediera el accidente de Nayarit, los afectados y familiares de las víctimas acudieron ayer a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para denunciar a quien resulte responsable por los daños que sufrieron en la volcadura.

De acuerdo con Allyn Pedroza, encargada de despacho de la Profeco, la queja será para la empresa de transporte de Turismos Araiza y la empresa de seguros Ana, S.A. de C.V., y para las personas que resulten responsables.

La encargada del despacho indicó que se notificará a las empresas de autobuses para que el representante acuda próximo 10 de junio a la cita. En cuanto a la empresa de seguros se tendrá que buscar una dirección a donde notificar, porque todavía no se establece el lugar en donde operan.

Agregó que Natanael Alvarado, quien fue el contratista del viaje presentó los documentos de la empresa de autobuses que contrató para el viaje.

La queja fue interpuesta por Miguel Ángel Rodríguez, esposo María Elena Martínez Navarrete, quien aún se encuentra internada en el Hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que se le practicó una gastrostomía, traqueotomía y se encuentra en cama por la lesión en la columna y la fractura de cadera que sufrió en la volcadura.

Rodríguez también acudió porque sus hijos Wendy y Miguel Ángel Rodríguez fallecieron el 28 de junio en el accidente.

“El abogado del chofer quería hacer un trato, me ofrecieron dinero, pero yo nos acepté, eso no me devolverá a mis hijos, si hubieran querido ayudar se pudieron acercar a la aseguradora para que nos pagara”, manifestó el padre.

A la Profeco acudió también Leticia Ordoñez, quien perdió a su esposo en el viaje y Elena Soto Saucedo, quien perdió a su nieto Rafael Ramírez, de 10 años.

Virginia Castro, quien presenta lesiones en el fémur, insensibilidad para cuando tiene necesidad de ir al baño y tiene problemas para caminar, además Roberto Antonio Rodríguez y su madre Maribel Murillo, quienes se encuentran en silla de ruedas, y María de Jesús Ruiz lesionada de las costillas izquierdas, la cabeza y la espalda.

El chofer Raúl Gerardo Ramos se encuentra detenido en Nayarit, en donde se le sigue el proceso como responsable del accidente y por huir del lugar del accidente.





