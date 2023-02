Acuden a las unidades móviles para prevenir enfermedades

Ciudad Juárez.— La prevención de enfermedades es lo que llevó a algunas mujeres a buscar la atención médica gratuita de las Unidades Móviles de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, instaladas en el Monumento a Benito Juárez.

Angélica Hernández Jiménez, proveniente de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, acudió para realizarse una revisión de salud que constó de mamografía, electrocardiograma, un ultrasonido pélvico y atención dental.

“Primero quiero prevenir que me vaya a salir algo malo en mi salud, es por prevención, además está muy bien que hayan traído aquí el servicio, porque en muchas partes no hay esto, y como mujeres nos beneficia porque aunque nosotros mismas nos exploramos no sabemos si tenemos algo, y ya con estos estudios cuando los analicen dirán si hay algo malo y ahí mismo te atienden”, dijo Hernández Jiménez.

Ayer concluyeron las atenciones en las Unidades Móviles en el Monumento a Benito Juárez, en las que se brindaron consultas médicas, mastografías, tele de tórax, salud bucal, densitometría, mastografías, laboratorio clínico, ultrasonido pélvico y obstétrico, así como prevención de pediculosis, según la información de la secretaría.

Algunos de los asistentes dijeron que en las consultas los canalizaron a otras unidades para que se realizarán varios estudios.

Es el caso de Josefa Huizar, de 72 años, quien padece de diabetes y que se practicó análisis de laboratorio, un electrocardiograma, una mastografía y recibió servicio dental.

La entrevistada dijo que llegó desde temprano proveniente de la colonia Anexas, actualmente Emiliano Zapata.

“Yo no me enfermo, sólo padezco de diabetes, incluso no tengo operaciones, pero quise aprovechar por prevención, quiero saber que si estoy bien de salud”, mencionó Josefa Huizar.

Lizbeth Villa, de 38 años, contó que lleva varios meses presentando de manera continua gripa, por lo que prefirió acudir a las unidades móviles debido a que trabaja y no dispone de tiempo para esperar una cita en el servicio de salud.

“Vine para hacerme un examen general aprovechando que están los servicios, como últimamente no he estado bien de salud, enfermedad tras enfermedad, y quiero ver qué podría ser porque padezco continuamente de gripas y más que todo para prevenir alguna enfermedad”, comentó Villa.

Para ella es importante prevenir cualquier tipo de enfermedad, por lo que se realizó un ultrasonido, electrocardiograma, consulta dental y estudios de laboratorios.

El programa de Unidades Móviles inició en abril del 2022, desde su arranque y hasta diciembre de ese año se han otorgado 12 mil 562 atenciones médicas, y en los que va del año se brindaron mil 721 servicios, según datos proporcionados por el personal de salud.

