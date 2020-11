Actividades no esenciales permanecerán cerradas: Cabada

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Aunque el Estado no ha publicado el decreto de las nuevas restricciones de movilidad, es claro que continuará el semáforo rojo y hay cosas que no van a cambiar, como que las actividades no esenciales permanecerán cerradas, pero se eliminará el horario de movilidad, afirmó este día el alcalde, Armando Cabada, en rueda de prensa.

“O sea los horarios estos de 7 de la tarde a 6 de la mañana, ya no van a aplicar ni los de fin de semana, pero si habrá la aplicación del semáforo en cuanto a aquellas empresas no esenciales que no pueden abrir todavía”, aseguró.

Dijo que desde la noche de este jueves instruyó a la Coordinación de Seguridad Vial a matizar las sanciones en el semáforo rojo, y ya no se amonestará a los ciudadanos que falten al decreto del Estado, que se espera se publique mañana, con las nuevas restricciones y horarios de movilidad.

“Vamos a convocar a todo mundo a que se vaya a su casa, si no tiene una necesidad urgente de andar en la calle”, mencionó.

Agregó que en el caso de las fiestas, la Policía Municipal las seguirá evitando, porque además así lo señala el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.