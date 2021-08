Activa sus antenas para escuchar a niños

Ciudad Juárez— Desde Antenópolis, un planeta orbitando en alguno de los rincones del Universo, hasta el estado de Chihuahua viajó el pequeño extraterrestre ‘Antenas’ con una misión: alzar firmemente por el aire cada uno de los cables en su cabeza para escuchar con atención a niñas y niños que fueron víctimas o testigos de delitos como trata de personas, feminicidio, violación, abuso sexual o violencia familiar y presentar su declaración ante el Ministerio Público.

A través de una pantalla, el pequeño marciano le explicó a cientos de niños y niñas de la entidad que él vino de otro planeta donde no existen mamá, papá ni ningún otro adulto, por lo que mientras se encuentra en la Tierra únicamente conversa con los más pequeños y es capaz de guardar cada uno de sus secretos, desde las situaciones más triviales que llegaron a experimentar hasta los momentos más dolorosos y traumáticos de su vida.

Con el objetivo de hacerle frente a un sistema de justicia revictimizante, el proyecto “Antenas por los niños” se instaló en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de la capital del estado en julio de 2018, desde entonces ha tomado las declaraciones de mil 078 niñas y niños que fueron víctimas o testigos de algún delito, entre ellas tres juicios orales en los que el juez acudió a las instalaciones de la cámara ‘Antenas’ y escuchó los testimonios de niñas víctimas de agresión sexual.

Es el mejor amigo virtual de la niñez

El proyecto “Antenas por los niños” consiste en un títere cibernético que a través de una pantalla de televisión interactúa en tiempo real con niñas y niños, mientras del otro lado de la habitación una psicóloga opera al dibujo animado que, sin el formato riguroso de una entrevista y ante la presencia de agentes del Ministerio Público, obtiene sus declaraciones e integra las videograbaciones en sus respectivas carpetas de investigación a fin de ser empleadas en procesos judiciales.

“‘Antenas’ es un títere interactivo que fue creado por una psicóloga mexicana que se llama Julia Borbolla cuando comenzaba a identificarse el trastorno de déficit de atención y empezó a realizar intervenciones en la escuela de una de sus hijas con el lema “Para la antena”, como para poner atención, y ese es el origen de la estructura del muñeco que tiene unas antenitas parabólicas en la cabeza, pero luego un padre de familia le recomendó hacer la herramienta digital”, explicó la titular de la FEM, Wendy Chávez, quien este año trajo a “Antenas por los niños” a Ciudad Juárez.

Confían en un dibujo animado

La intervención por medio del dibujo animado se lleva a cabo en niñas y niños que por lo general están en un rango de edad entre los tres y 10 años, un período en que tienen desarrollada la habilidad del habla y aún conservan la inocencia necesaria para confiar en un dibujo animado que les confiesa procede de otro planeta, aunque también puede emplearse en infantes más grandes cuyo desarrollo cognitivo, conductual y emocional es menor que el correspondiente a su edad biológica.

En un principio, ‘Antenas’ comenzó a ser empleado por su creadora en sesiones psicológicas, pero con el paso del tiempo percibió que con mucha facilidad los niños y las niñas no sólo confesaban información importante para su atención clínica sino también de relevancia para una situación penal, por ello pasó de ser únicamente una herramienta de índole terapéutica a un medio de intervención en Procuradurías y Fiscalías, explicó la fiscal Chávez.

Todos pueden acceder a él

En Chihuahua, ‘Antenas’ no sólo ha sido empleado por niños y niñas de la capital del estado, también ha brindado su apoyo a infantes procedentes de Parral, de Cuauhtémoc y de Delicias, pero no únicamente por parte de la FEM, sino también de las fiscalías distritales. “‘Antenas’ está abierto para cualquier asociación o persona que requiera que se haga una intervención en niñas o niños, no está limitado a los asuntos de la FEM”, dijo la fiscal.

Antes del arribo del pequeño extraterrestre, cada vez que el Ministerio Público debía entrevistar a un niño o una niña víctima o testigo de algún delito lo hacía de manera directa, es decir, si bien las preguntas se realizaban en presencia de un psicólogo o de una persona de confianza del menor, quien cuestionaba lo hacía a partir de sus habilidades personales para llevar a cabo una intervención sin atender el estado emocional del niño o la niña u otro factor.

“El Sistema de Justicia que tenemos es un factor revictimizante para los niños, puesto que no está hecho para los niños, incluso nos ha tocado ver en los juicios que esperan que declaren como si fueran adultos y den detalles de tiempo, forma, modo y lugar, y, en cambio, lo que hace ‘Antenas’ es que nos permite hablar con los niños en su idioma y en un espacio donde se sientan cómodos”, explicó Diana Martínez Becerra, psicóloga de la FEM, quien es una de las operadoras de ‘Antenas’.

La operación de ‘Antenas’ por parte de un psicólogo permite tener en consideración los distintos factores que se presentan al momento de intervenir a un niño o una niña: no se debe cuestionar de la misma forma a un menor que fue víctima de violencia familiar que a quien padeció una agresión sexual, pues el acto de violencia no es comprendido de la misma forma por uno y otro, además también se debe considerar la edad de maduración de cada uno, explicó Martínez.

En este sentido, el principal objetivo de ‘Antenas’ no sólo consiste en obtener información de los menores que declaran, sino también proteger su estado emocional al momento de hablar, por ello la intervención se concentra en entrevista con una narrativa libre que les permite declarar de forma abierta, es decir, se entabla un proceso de empatía entre el pequeño marciano y el niño o la niña, por ello al concluir la entrevista se hace un cierre que busca contener los sentimientos generados al recordar el delito de que se fue víctima o testigo.

“La violencia desde la mirada de un niño es algo completamente distinto a lo que nosotros podamos explicar”, dijo la psicóloga Martínez, quien señaló que por lo regular un menor cuenta su experiencia traumática como si se tratara de cualquier otro suceso cotidiano, mas no porque no le duela lo sucedido sino porque no alcanza a percibir la magnitud y la gravedad de las cosas que vivieron.

Mientras un adulto comprende en qué consiste una violación, un niño o una niña no siempre entiende lo que sucedió; por ello, por medio de ‘Antenas’, en algunas ocasiones han dado hasta los más mínimos detalles de lo que les sucedió cuando fueron víctimas de agresión sexual y, tan sólo unos segundos después, le han contado un chiste al marcianito dentro de la pantalla, como si el evento compartido no los hubiera impactado de manera negativa.

“Lo que me hizo fue muy feo”, fue la declaración que le dio una niña víctima de agresión sexual a ‘Antenas’ y la que permitió que el imputado no fuera absuelto. Se trata de uno de los tres casos en que un juez se trasladó a la cámara instalada en la FEM y presenció el testimonio de una niña agredida sexualmente, luego de que se negó a hablar ante el Ministerio Público o cualquier otra figura ante el temor de que sus palabras lastimaran a su mamá.

Ese día no sólo lo declarado fue empleado como prueba, también lo no dicho por la niña e incluso su comportamiento corporal: cuando comenzó a hablar con ‘Antenas’ estaba contenta y se movía con libertad por la habitación, pero una vez que escuchó que el extraterrestre en la pantalla le preguntó por lo que le había sucedido se escondió debajo de un pequeño mueble y dijo que no quería hablar, que la habían lastimado.

“Antenas por los niños” es una herramienta no convencional que se ha adoptado en distintas partes del país con el objetivo de alcanzar la justicia por medio de la voz de las niñas y los niños, pero sin dañarlos en el proceso y respetando la forma en que ellos se comunican con el mundo.

