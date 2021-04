Acreditan que es propiedad del Municipio: regidor

Ciudad Juárez— El regidor coordinador de la Comisión de Enajenaciones de Terrenos del Municipio, Salvador Meraz Ferreyra, aseguró que el Registro Público de la Propiedad acreditó la propiedad del Municipio de un predio que la semana pasada el Cabildo otorgó en comodato al Club Titanes de futbol americano.

Esto luego de que el Colegio de Bachilleres (Cobach) aseguró que ese terreno le pertenece y que además utiliza para varias actividades deportivas de los alumnos del sistema.

“En la certificación nuestra que es la reciente se delimita por el Registro Público de la Propiedad que la superficie que corresponde al Municipio, es independiente que la que corresponde a Bachilleres y no tiene nada que ver en cuanto a la propiedad de ese colegio”, manifestó.

Expuso que el hecho de que el Cobach haga uso de superficies aledañas no le da derecho jurídico de esos predios.

“Es indudable que el dueño es el Municipio y con las facultades que le confiere la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, es claro que el Municipio puede hacer uso o cambiar el destino de los terrenos que son de su propiedad”, mencionó el regidor.

Expuso que la documentación que exhibió el Cobach es un “plano que cualquier persona lo puede obtener”.

“Cualquier persona puede ir al Registro Público de la Propiedad y solicitar planos de cualquier propiedad que se encuentre inscrita, eso no refiere la certificación a que atribuya”, mencionó Meraz.

Refirió que el Departamento de Identificación de Fincas, división del Registro Público de la Propiedad que es la que se encarga de identificar las medidas, superficies, colindancias y sobre todo a los propietarios de los predios, es la que certificó que el predio aledaño al plantel 19 del Cobach, le corresponde al Municipio de Juárez.

“Se otorgó ese comodato y no vulneramos derechos, si el (Cobach) tuviera propiedad o un título estaríamos en otro escenario, no hay un conflicto, no hay un traslape, la superficie está debidamente delimitada y acreditada al Municipio de Juárez”, expuso Meraz Ferreyra.

El terreno dado en comodato a la asociación civil Club Titanes Juárez, es de una superficie de 31 mil 706.624 metros cuadrados, y se ubica a espaldas del plantel 19 y a un costado de las canchas de tenis en el Chamizal, se informó.