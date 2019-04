Acreditan misoginia en asesinato de Dana

Ciudad Juárez— El presunto homicida de la estudiante de la UACJ Dana Lizeth Lozano Chávez fue vinculado a proceso penal ayer por el delito de feminicidio agravado.

El Tribunal de Control dio por acreditado que Andrés David H.S. actuó con misoginia u odio hacia la víctima por su calidad de mujer.

Además que su conducta encuadra en seis agravantes previstas en la reforma penal aprobada en octubre pasado, un cambio legislativo realizado para incrementar el castigo a quienes cometan un homicidio motivados por razones de género.

Se asentó que el detenido, de 18 años, antes del crimen había ejercido violencia en contra de Dana y que se prevé sancionar el haber dejado el cadáver expuesto en la vía pública y el hecho de que la víctima se encontraba embarazada.





‘Creía exnovio que podía decidir sobre la vida de Dana’

“Los actos realizados por el hoy imputado establecen que él consideró que tenía todo el derecho o el poder suficiente para determinar sobre la vida de la víctima; al sentirse apartado de ella prefirió quitarle la vida”, acusó la fiscal.

El argumento fue admitido por el juez de Control Dirceu Ismael Solís Mendoza, quien señaló que se hacía necesario juzgar con perspectiva de género.

Dana Lizeth fue privada de la vida entre las 22:00 y las 23:00 horas del viernes 5 de abril en un parque ubicado en las calles Bucarest y Haití de la colonia Progresista.

Al practicarle la necrocirugía al cadáver de la universitaria se estableció que recibió una sola lesión en el cuello con una navaja, lo que le provocó una laceración de la arteria carótida del lado derecho y se desangró. Además se determinó que tenía de cuatro a seis semanas de gestación.

El resto de los datos de prueba recabados por el MP son indiciarios o indicios con los que se busca probar la responsabilidad de Andrés David, pues no hay prueba plena.

La declaración rendida por él ante el MP es uno de los datos más importantes, dijo la fiscal al señalar que al dar su versión él se ubicó en el lugar, tiempo y circunstancia del asesinato.

Andrés David narró que la noche del 5 de abril le llamó a su exnovia para pedirle el boleto del concierto “Tecate Supremo” y ella quedó de verlo en el parque ubicado atrás de su lugar de su trabajo, “Foro Café”, pero al verse inició una discusión porque él pretendía vender el boleto, ella lo arañó y comenzó un forcejeo.

“Cuando la tenía en el suelo me puse encima de ella. Ya cuando me iba a parar vi que estaba como a dos metros un hombre, yo no supe si se cayó o empezó a correr y yo me puse nervioso, tomé la navaja de mi bolsa del pantalón y se la enterré. No supe en dónde le di, sólo fue una vez”, declaró Andrés ante el MP, pero ante el juez guardó silencio.

Después el acusado estuvo en diversos bares y fue a cenar. Durante este período al parecer tiró la navaja y el celular de ella.

Al realizar un cateo en la casa de Andrés David únicamente se aseguró una caja de cartón que supuestamente correspondía a la navaja y la ropa que vestía al momento en que ocurrieron los hechos. Cuando él acudió en calidad de presentado para ser interrogado entregó los tenis que usaba.

También se recabaron las declaraciones de familiares de la víctima y el sospechoso, así como las versiones de tres guardias del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la UACJ, que localizaron el cadáver después de que a uno de ellos una estudiante le pidió ayuda al decirle que tenía mucho miedo porque había visto a “alguien golpeando a una muchacha, quien pedía auxilio” y ya había llamado al 911 pero no le contestaban.

El abogado defensor argumentó ayer al Tribunal de Control que la prueba indiciaria recabada por el MP era sólo una serie de sospechas e incluso algunas eran incongruentes.

El defensor citó una parte de la declaración de la mamá de Dana, quien dijo que su hija había estado siendo amenazada por unos hombres, que incluso un mes y medio o dos meses antes del homicidio la habían “levantado” y ella les dijo que se iba a suicidar para que la liberaran.

Además el defensor cuestionó por qué la madre de la víctima y los familiares que ahora señalan que Dana sufría de violencia por parte de Andrés David, nunca interpusieron una denuncia penal.

Al final el juez consideró que los alegatos del abogado defensor eran irrelevantes y que no destruyen los datos de prueba reunidos contra Andrés David, por ello procedió a dictar el auto de vinculación a proceso.

El Tribunal aprobó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, luego de que la fiscal a cargo del caso le indicó que falta por analizar las evidencias recabadas en busca de otras pruebas científicas.

Además se pretende ubicar a dos personas que al parecer observaron el momento en que la víctima fue asesinada.





Evidencias

Caja de cartón de la navaja con que fue atacada la universitaria

Tenis del victimario

Declaraciones de familiares de la víctima

Confesión del sospechoso

Versiones de guardias de ICB que hallaron el cuerpo









